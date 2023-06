A- A+

Apesar da eliminação da Copa do Brasil para o São Paulo, nos pênaltis, o Sport dá continuidade à temporada com a moral elevada. Depois do bom jogo no Morumbi, o Leão agora está com o foco voltado para o principal objetivo do ano: a Série B do Campeonato Brasileiro. E buscando subir na tabela, o Rubro-negro entra em campo no início da noite deste domingo. Às 18h, tem compromisso marcado perante o Londrina, no Estádio do Café, pela 10ª rodada da competição nacional.

Ainda com dois jogos a menos - contra CRB e Vila Nova, respectivamente -, o Sport soma 14 pontos e está no meio da tabela da Segundona. Já o Londrina iniciou a rodada na 14ª colocação, com quatro pontos a menos que os pernambucanos. Além disso, a equipe paranaense vem de derrota por 3x1 para o Ituano, na última rodada.

Depois de atuar no 3-5-2 contra o São Paulo, a tendência é que Enderson Moreira volte a utilizar o tradicional 4-3-3 na partida deste final de semana. Diante do Tricolor do Morumbi, Alisson Cassiano foi acionado no miolo de zaga ao lado de Rafael Thyere e Sabino. Agora, com alguns retornos no time titular, a tendência é que o defensor que marcou seu primeiro gol com a camisa rubro-negra, neste meio de semana, volte a ser opção no banco.

Para encarar o Tubarão, Enderson contará com a volta de três nomes importantes. Na lateral esquerda, após ser absolvido pelo STJD no julgamento dos envolvidos na manipulação de resultados, Igor Cariús briga com Felipinho por uma vaga no time titular. Na cabeça de área, suspenso contra o São Paulo, Fabinho retorna para fazer dupla com Ronaldo. Enquanto na frente, depois de ser poupado na Copa do Brasil com dores na coxa, Vagner Love é figurinha garantida no comando de ataque.

O camisa 9 é o artilheiro da equipe no ano com 17 gols e tem o retorno celebrado pelos companheiros de time. "Ele fez falta no time, assim como faria para qualquer outro. Ele acrescenta muito para nós, para os mais jovens. Vamos estar felizes com a volta dele, ficamos tristes pelo fato dele não ter jogado contra o São Paulo, mas temos que entender que ele não é mais um garoto de 20 anos. Tem que resguardar ele quando necessário para estar bem o ano todo", enfatizou Sabino.

Outro que também fica à disposição de Enderson e deve figurar entre os relacionados é o lateral-direito Ewerthon. Assim como Thyere, o prata da casa vinha sofrendo com um desconforto muscular, mas trabalha com o grupo desde o início da última semana.

Ficha técnica

Londrina

Lucas Frigeri; Da Silva, Xandão e Gabriel; Léo Morais, João Paulo, Moisés Gaúcho, Higor Leite e Salomão; Paulinho Moccelin e Matheus Lucas. Técnico: PC Gusmão.

Sport

Renan; Eduardo, Thyere, Sabino e Felipinho (Igor Cariús); Ronaldo, Fabinho e Jorginho; Fabrício Daniel, Luciano Juba e Vagner Love. Técnico: Enderson Moreira.

Local: Estádio do Café (Londrina/PR)

Horário: 18h

Árbitro: Thiago Luis Scarascati (SP)

Assistentes: Gustavo Rodrigues de Oliveira e Evandro de Melo Lima (ambos de SP)

VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

Transmissão: Band e Premiere.

Veja também

Futebol Onde vai passar Náutico x Volta Redonda? Confira onde assistir e escalações