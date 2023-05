A- A+

Sport Com retornos e Fabinho suspenso, Sport embarca para encarar São Paulo; confira provável escalação Para o duelo de volta da Copa do Brasil, Rafael Thyere e Ewerthon reforçam Leão

O Sport terá novidades para encarar o São Paulo na noite desta quarta-feira (1), no Morumbi, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. A delegação leonina embarcou na tarde desta terça-feira (31) para a capital paulista.

Ausentes contra Criciúma e ABC, por desconforto muscular, Ewerthon e Rafael Thyere podem aparecer em campo diante do Tricolor. Enquanto o lateral-direito, apesar de estar na reta final da transição física, foi liberado para viajar com o grupo, o zagueiro treinou normalmente e pode ser escalado entre os titulares. Caso isso aconteça, Alisson Cassiano volta a ser opção entre os reservas.

Quem também está à disposição de Enderson Moreira é o prata da casa Paulinho. Ele treina com o grupo desde a semana passada, após ser liberado pelo departamento médico.

O principal desfalque do Rubro-negro para o confronto no Morumbi é o volante Fabinho. Na derrota por 2x0, na Ilha, o cabeça de área foi expulso e terá que cumprir suspensão. Pedro Martins e Fábio Matheus brigam pelo espaço ao lado de Ronaldo. Se recuperando de lesão no adutor da coxa esquerda, Matheus Vargas segue entregue ao DM.

Com os retornos e baixas, o Sport deve ir a campo com: Renan; Eduardo, Rafael Thyere, Sabino e Felipinho; Ronaldo, Fábio Matheus (Pedro Martins) e Jorginho; Fabrício Daniel, Luciano Juba e Vagner Love.

