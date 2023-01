A- A+

Campeonato Pernambucano Com retornos na defesa, Sport recebe o Retrô em jogo que vale a liderança do Estadual Goleiro Renan e zagueiro Sabino voltam ao time titular neste sábado (28)

Como bem disse o Sport, em campanha inspirada no Big Brother Brasil para atrair o torcedor, é dia de 'Prova do Líder' na Ilha do Retiro. Às 19h deste sábado (28), o Rubro-negro vai receber o Retrô, em confronto válido pela 6ª rodada do Campeonato Pernambucano. Leão e Fênix somam dez pontos no certame, mas o time de Camaragibe leva vantagem no saldo de gols: 11x8. Enquanto os donos da casa entram em campo embalados pela goleada aplicada sobre o Belo Jardim, os visitantes vêm de empate com o Náutico.

Esta é a quarta vez que Sport e Retrô se enfrentam na história. O retrospecto, aliás, é de equilíbrio. Uma vitória para cada lado e um empate. No último encontro, no Estadual do ano passado, a Fênix venceu por 2x1 ainda pela primeira fase.

Dono da lateral direita do Sport desde que chegou ao clube no ano passado, Eduardo projetou um confronto de dificuldades perante o líder da competição. Contudo, garante que se focado, o Leão tem tudo para sair de campo com os três pontos. "É um jogo difícil, um time que vem bem na competição, que demonstra ter um poderio de jogo muito forte. Mas estamos preparados para isso. O Sport não pode escolher adversário, vem se fortalecendo, é um dos grandes e sabemos da nossa força", começou.

"Sabemos que podemos fazer uma grande partida e temos que se preocupar apenas com nosso desempenho, nosso time. Estamos traçando estratégias para evoluir a cada jogo. Vai depender mais de nós do que do adversário. Se estivermos bem e espertos, vamos conseguir um bom resultado", salientou.

Para a partida, o técnico Enderson Moreira deve contar com alguns retornos, em relação ao time que iniciou a goleada aplicada sobre o Belo Jardim. Poupados, o goleiro Renan e o zagueiro Sabino voltam à equipe titular nas vagas de Denival e Chico, respectivamente. Depois de atuar os 90 minutos contra o Calango, o meia Jorginho pode ganhar sequência entre os 11, enquanto o ataque, mais uma vez, deve ser formado por Juba, Edinho e Vagner Love.

Ficha técnica

Sport

Renan; Eduardo, Thyere, Sabino e Igor Cariús; Ronaldo Henrique, Fabinho e Jorginho; Edinho, Juba e Vagner Love. Técnico: Enderson Moreira.

Retrô

Jean; Pedro Costa, Renan Dutra, Guilherme Paraíba e João Victor; Ratinho, Alencar e Radsley; Gustavo Ermel, Mascote e Giva. Técnico: Dico Woolley.

Estádio: Ilha do Retiro (Recife/PE)

Horário: 19h

Árbitro: Tiago Nascimento

Assistentes: Ricardo Chianca e Gilberto Freire

Transmissão: Ge e Nosso Futebol

