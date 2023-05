A- A+

Sport Com retornos, Sport se prepara para encarar Ceará na final da Copa do Nordeste Time rubro-negro optou por escalar reservas na estreia da Série B, no último domingo (30)

Em grande fase neste início de temporada, o Sport optou por escalar um time reserva na estreia da Série B do Brasileiro, perante o Novorizontino, em São Paulo, no último domingo. A ideia do técnico Enderson Moreira era descansar os atletas considerados titulares para a decisão da Copa do Nordeste, marcada para esta quarta-feira (3), diante do Ceará, na Ilha do Retiro.

O confronto contra os paulistas estava agendado entre uma série de jogos importantes do Leão neste primeiro semestre. No final de semana passado, o Rubro-negro conquistou o Estadual ao voltar a vencer o Retrô. Em seguida, na quarta-feira, foi a vez de entrar em campo pela terceira fase da Copa do Brasil. Na ocasião, derrotou o Coritiba e assegurou vaga nas oitavas de final.

Além disso, a ideia de poupar as principais peças também tinha a ver com as baixas que o clube teve nos últimos jogos. Inclusive, algumas delas estarão à disposição para encarar o Vozão no jogo derradeiro do Nordestão. O lateral-direito Eduardo e o atacante Edinho se recuperaram de dores musculares e devem figurar entre os titulares. Sem a dupla, Ewerthon havia sido acionado no setor defensivo diante do Coritiba. Já na frente, Paulinho ocupou o espaço contra o Coxa.

A ausência fica por conta de Labandeira. O uruguaio sofreu um trauma no joelho e só tem volta prevista para o fim de junho. No entanto, com quase todo elenco disponível, o técnico Enderson Moreira salientou que o elenco dará uma resposta positiva. Após perder por 2x1, no Castelão, o Sport precisa vencer por dois gols de diferença para ficar com o tetracampeonato. Caso a vantagem no placar seja de apenas um gol, o campeão será conhecido nos pênaltis.

“Acima de tudo, é aquela coisa de não desistir jamais, de acreditar que a gente é capaz de poder reverter essa situação, essa pequena vantagem que o Ceará tem. A gente vai acreditar até a última gota que pode reverter isso. Vamos jogar para isso e contamos muito com nosso torcedor”, pontuou.

