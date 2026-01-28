Qua, 28 de Janeiro

Liga dos Campeões

Com reviravoltas, confira os classificados às oitavas da Liga dos Campeões

Antes com vaga encaminhada, Real Madrid terá que disputar os playoffs

João Pedro marcou dois gols para ajudar Chelsea a se classificar direto às oitavasJoão Pedro marcou dois gols para ajudar Chelsea a se classificar direto às oitavas - Foto: Alberto Pizzoli / AFP

Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting e Manchester City são os últimos seis classificados às oitavas de final da Champions League. Eles se unem a Arsenal e Bayern de Munique, que já estavam classificados por antecedência. Detentor do título, o PSG acabou frustrando sua torcida, assim como o Real Madrid, após tropeçaram nesta quarta-feira e se verem obrigados a disputar os playoffs - duelos em mata-matas entre nono e 24º por mais oito vagas.

Com apenas Arsenal e Bayern de Munique garantidos por antecedência, a última rodada da fase de classificação começou quente, com muita gente grande tentando escapar da obrigação dos playoffs das oitavas - dois jogos extras. Entre os pressionados apareciam Barcelona, Manchester City, Atlético de Madrid e a vice campeã Inter de Milão, todos fora da zona de classificação e necessitando vencer e torcer contra o pessoal no G-8.

Em rodada repleta de (belos) gols, a definição do G-8 sofreu diversas mudanças, com equipes se alternando entre os melhores o tempo todo. A emoção foi garantida até o apito final em muitas partidas, com o Sporting desbancando o Real Madrid do G-8 com triunfo no fim por 3 a 2 sobre o Athletic de Bilbao, na Espanha

Barcelona leva susto, vira diante do Copenhague e se garante no G-8

Com gols de seu trio ofensivo e segundo tempo perfeito, o Barcelona se garantiu nas oitavas de final da Champions com grande virada diante do Copenhague e goleada por 4 a 1, no Camp Nou. Depois de levar um susto, o time catalão confirmou sua força para carimbar a vaga.

Primeiro fora da zona de classificação, o Barcelona entrou em campo pressionado, mas confiante diante do Copenhague. Um triunfo no Camp Nou era obrigação e seria suficiente pela vaga já que PSG e Newcastle (ambos no G-8) fariam o confronto direto na França.

Contudo, logo de cara os dinamarqueses complicaram ainda mais a missão dos catalães ao fazer 1 a 0 com Dadason anotando logo aos 4 minutos. Sair na frente deixou os visitantes bastante à vontade em campo e anulando o setor ofensivo dos favoritos.

Com uma mudança e postura bastante agressiva, o Barcelona empatou logo aos três minutos, com Lewandowski escorando passe de Lamine Yamal. O jovem astro garantiu o alívio no Camp Nou ao bater e contar com desvio da marcação para encobrir o goleiro e virar o placar aos 14 minutos. O drama virou festa na Espanha. Raphinha ampliou de pênalti e espantou de vez a zebra. Rashford fechou a goleada.

Real Madrid leva gol de goleiro, perde na casa do Benfica, e cai para nono

Dependendo apenas de suas forças, o Real Madrid visitou o Benfica, até então fora até dos playoffs, e se tornou uma das maiores decepções da rodada ao ver o goleiro Trubin marcar no último lance e fechar o placar em 4 a 2. Os merengues despencaram para a nona posição e viram os portugueses celebram a 24ª e última vaga nos playoffs justamente com o gol de seu camisa 1.

O Real Madrid levou enorme sufoco dos comandados de José Mourinho desde os minutos iniciais. Courtois teve de fazer um milagre aos 20 minutos e ainda viu o VAR anular um pênalti anotado para os portugueses.

Os mandantes dominavam a partida, mas deram um vacilo que foi crucial para os merengues abrirem o placar. Cruzamento na cabeça de Mbappé e Real na frente aos 30 minutos. Os espanhóis se entusiasmaram com a vantagem, porém, e com todos no ataque, cederam um contragolpe que terminou com o empate antes do descanso. Schuelderup recebeu de Pavlidis e cabeceou ente as pernas de Courtois para deixar tudo igual.

Já nos acréscimos, mais um pênalti polêmico anotado, desta vez em agarrão de Tchouaméni. Desta vez o VAR acabou a anotação e Pavlidis bateu forte para virar o placar. A segunda etapa começou elétrica e com dois gols em 13 minutos.

Schuelderup anotou o terceiro em batida rasteira e Mbappé diminuiu após cruzamento para trás. O placar, ruim para ambos, se arrastou até o fim e se transformou em festa aos portugueses aos 52. Trubin, até então fazendo cera para evitar o empate, foi informado que faltava um gol para o Benfica avançar. O goleiro atravessou o campo e marcou, para linda celebração no estádio do Dragão.

João Pedro faz dois e garante vaga sofrida do Chelsea

Atual campeão do mundo, o Chelsea se garantiu nas oitavas com muito sofrimento e graças a dois gols do centroavante João Pedro, que sonha com a Copa do Mundo. Depois de sair em vantagem, o time de Londres levou a virada na casa do Napoli, mas João Pedro entrou em ação para garantir o 3 a 2 e o alívio.

Foi um jogo agitado no Estádio Diego Armando Maradona, na Itália Depois de fazer 1 a 0 com cobrança de pênalti forte de Enzo Fernández e ficar com a vaga na mão, o time de Londres acabou levando a virada, com golaço de Vergara e Hojlund ainda na etapa inicial. O brasileiro João Pedro ate´igualou o marcador, insuficiente para a vaga direta. No fim, porém, ele voltar às redes para enorme festa inglesa.

Dembelé perde pênalti, PSG cede empate ao Newcastle e ambos deixam o G-8

Atual campeão, o Paris Saint-Germain foi mais um dos times a entrar em campo só dependendo de suas forças. No último confronto direto entre times do G-8. E também lamentou um resultado ruim. Ambos 'morreram abraçados' com o 1 a 1 no Parque dos Príncipes.

Kvaratskhelia abriu o placar com somente oito minutos, pouco depois de Dembélé bater pênalti e Pope defender, o que dava a vaga aos atuais campeões. A igualdade veio com Willock, nos acréscimos. O segundo tempo foi sem gols e frustrante para ambos

Liverpool se garante com surra no Qarabag

Em situação tranquila na tabela, o Liverpool precisou de somente 21 minutos para encaminhar a vaga. Mac Allister, em lance de escanteio e três desvios de cabeça, e Wirtz, batendo rasante da entrada da área, abriram 2 a 0 sobre o Qarabag em primeiro tempo avassalador.

O Liverpool voltou do intervalo 'aceso' e logo ampliou, com o ídolo Mohamed Salah. A goleada por 6 a 0 foi consumada com gols de Ekitike, Mac Allister e Chiesa, o que garantiu a terceira posição, atrás somente no Arsenal - ganhou todos os jogos (24 pontos) - e do Bayern de Munique, com 22 pontos após 2 a 1 no PSV.

Manchester City passa pelo Galatasaray e carimba vaga

O Manchester City entrou na rodada na 11ª colocação e ciente que não estava entre os apontados para se garantir diretamente. Mas fez bem o seu papel diante do Galatasaray, ganhando por 2 a 0 no Etihad Stadium, gols de Haaland e Cherki, e contrariando as estatísticas em alto estilo, subindo para o oitavo lugar.

Tottenham e Sporting são as surpresas

Fora da lista dos favoritos para vaga direta antes de a fase de grupos da Champions começar, Tottenham e Sporting foram as surpresas. O time inglês fechou na quarta colocação com 17 pontos após fazer 2 a 0 na casa do Eintracht Frankfurt, gols de Kolo Muani e Solanke.

Já os portugueses só carimbaram a vaga, na sétima posição, quando os jogos já estavam em seus acréscimos. Alisson Santos anotou aos 50 do segundo tempo na casa do Athletic de Bilbao, garantindo a virada por 3 a 2 que foi muito celebrada, também, pela torcida do Barcelona, derrubando o Real Madrid para nono.

Demais resultados desta quarta-feira:

Monaco 0 x 0 Juventus
Ajax 1 x 2 Olympiacos
Arsenal 3 x 2 Kairat Almaty
Atlético de Madrid 1 x 2 Bodo/Glimt
Bayer Leverkusen 3 x 0 Villarreal
Borussia Dortmund 0 x 2 Inter de Milão
Club Brugge 3 x 0 Olympique de Marselha
Pafos 4 x 1 Slavia Praga
Union Saint-Gilloise 1 x 0 Atalanta

