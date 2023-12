A- A+

Sport Com Riquelme entre os presentes, Sport realiza primeira atividade aberta no CT De forma intensa, Mariano Soso comandou seu terceiro treino nesta pré-temporada

Em atividade aberta de forma parcial à imprensa, o Sport realizou o seu terceiro treino de pré-temporada nesta sexta-feira (29). No trabalho comandado pelo técnico Mariano Soso, no CT José de Andrade Médicis, em Paulista, esteve presente o lateral-esquerdo Riquelme, que chega ao clube por empréstimo junto ao Vasco. O jovem de 21 anos, porém, ainda não foi anunciado pelo clube de forma oficial.

Antes da movimentação no campo, os jogadores do Sport realizaram um trabalho físico na academia do centro de treinamento. Em seguida, de acordo com a assessoria de comunicação do clube, houve uma conversa entre Mariano Soso e os atletas, antes da ida para um dos gramados.

Enquanto 22 jogadores participavam do aquecimento, os goleiros Caíque França, Jordan e Erick - da base -, ficaram fazendo outro trabalho com o novo preparador de goleiros, Robinson Puebla. Outro arqueiro do clube, Adriano apenas acompanhou a atividade do lado de fora do gramado.

Durante a movimentação dos jogadores de linha com a bola, o técnico Mariano Soso cobrou intensidade aos novos comandados. Três grupos foram divididos durante a atividade e, de forma enérgica, o treinador pedia agilidade aos atletas na hora da troca de passes.

Já no fim da presença da imprensa no CT, em trabalho com o campo reduzido e sem os goleiros, Mariano Soso separou dois times. O considerado principal teve a seguinte formação: Alisson Cassiano, Rafael Thyere e Renzo; Roberto Rosales, Fábio Matheus, Fabinho e Felipinho; Arthur Caíke, Riquelme e Zé Roberto.

