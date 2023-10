Com rubro-negros presentes, Diego Souza recebe título de cidadão pernambucano

A- A+

Carioca da Ilha do Governador e agora, também, de Pernambuco. Ídolo do Sport e identificado com o Estado, o meia-atacante Diego Souza recebeu, na noite desta quarta-feira (18), no Auditório Senador Sérgio Guerra, Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), o título honorífico de cidadão pernambucano. A honraria foi entregue pelo autor do projeto, o deputado João de Nadegi (PV), ao lado do também deputado Rodrigo Farias (PSB).

Com direito a "visse?" no discurso após receber a honraria, Diego falou sobre o amor que sente não só pelo Sport mas também pelo Estado. "Sempre fui muito bem quisto aqui em Pernambuco. Por onde passei o carinho sempre foi muito grande. Sou grato por tudo que aconteceu na minha vida aqui, fiz muitos amigos. Me sinto muito em casa. Só tenho a agradecer ao Sport por ter a oportunidade de vestir esta camisa e por ter me proporcionado sentir essa emoção, esse carinho que recebo aqui", contou o camisa 87.

Autor da proposta que homenageou Diego Souza, o deputado João de Nadegi relembrou os clubes que o jogador atuou durante a carreira. Além disso, exaltou os feitos do atleta com a camisa do Sport e a forma como Diego representa Pernambuco.

"Pernambucano de coração. Defendendo nosso povo, valorizando nossa cultura com unhas e dentes, dentro e fora do campo, tornando-se um verdadeiro embaixador do Estado. O retorno do nosso homenageado ao Sport em 2023 é um testemunho do seu amor à esta terra. Ninguém volta três vezes para o mesmo lugar se não gostasse", ressaltou.

Carinho e elogios da torcida foram coisas que não faltaram durante a cerimônia que homenageou o meia-atacante. Presente na solenidade, o rubro-negro Saynon Shalon falou da importância de ter um atleta como Diego Souza representando as cores do clube e do Estado. “É uma coisa que não imaginaríamos há uns anos atrás. Um jogador tão importante, de gabarito, de Seleção, representando nosso estado no resto do País. Foi projetada uma imagem boa do Sport. Ficamos orgulhosos de ter um jogador de grande nível representando nosso time", salientou o recifense de 31 anos.

Ao lado de Diego Souza durante a cerimônia na Alepe, o presidente do Sport, Yuri Romão, foi mais um a ressaltar o jogador rubro-negro. "A minha visão disso tudo é este novo momento que o futebol do Estado está vivendo. A chegada de Diego ao elenco está dando uma visibilidade, criando uma expectativa para o torcedor que as coisas vão melhorar. Voltando a dar, não só ao Sport, mas ao futebol de Pernambuco, o protagonismo além das fronteiras, como sempre tivemos no passado. Diego personifica isso tudo", enfatizou o dirigente.

