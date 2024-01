A- A+

Sport Com Sabino sem previsão de retorno, Sport detalha situações de lesionados Médico do clube, André Gomes também explicou recuperações dos goleiros Dênis e Adriano

Com a temporada prestes a começar, o Sport detalhou, nesta terça-feira (9), através do médico André Gomes, a situação dos jogadores que estão entregues ao departamento médico desde a reta final do ano passado: os goleiros Dênis e Adriano, além do zagueiro Sabino.

Do trio, Sabino era o único considerado titular da equipe. Por conta de uma fissura no pé esquerdo, o camisa 35 está de molho desde a 33ª rodada da Série B do ano passado e se recupera de cirurgia feita há um mês. "Sabino encontra-se, hoje, no 30º dia de cirurgia do pé esquerdo, em tratamento intensivo com fisioterapia, sem prazo para retornar", detalhou o médico leonino.

Outro que também não tem previsão para voltar é o goleiro Adriano, de 20 anos. O jovem revelado na Ilha do Retiro passou por um procedimento cirúrgico há três meses e "encontra-se numa fisioterapia integral".

Dênis, por sua vez, também se encontra na fisioterapia de forma intensiva. O goleiro, que tinha contrato até novembro do ano passado, lesionou o joelho esquerdo e precisou passar por cirurgia há 40 dias. Até por isso, conforme as leis trabalhistas, teve seu vínculo estendido até o fim de abril para se recuperar dentro do clube.

"Dênis, que há 40 dias foi submetido a uma cirurgia simples no joelho esquerdo, encontra-se em fisioterapia também, dentro do prazo estimado para seu retorno", detalhou o Dr. André Gomes.

