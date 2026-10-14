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VÔLEI Com saída anunciada para depois de Los Angeles-2028, Zé Roberto sugere sucessor na seleção feminina Técnico, que também é coordenador de seleções na CBV, diz que gostaria de ser ouvido pela entidade

Em clima de reta final de ciclo na seleção feminina de vôlei, Zé Roberto Guimarães tem em mente o nome que gostaria de sugerir para sua sucessão no comando. Trata-se de Paulo Coco, seu auxiliar e técnico do LOVB Miami, dos Estados Unidos.

- Ele tem trabalhado comigo há muitos anos e está cada vez melhor - afirmou o treinador ao site Lance.

A saída de Zé Roberto da seleção já tem data marcada. Será após os Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 2028. A escolha do substituto é da Confederação Brasileira de Vôlei. Mas o técnico, que também é coordenador de seleções femininas da CBV, espera ser ouvido no momento em que a decisão for tomada.

- Gostaria de participar da escolha, porque eu tenho visto, convivido e acompanhado o trabalho de vários treinadores. Lógico que a confederação é que vai ter a decisão final, mas eu tenho certeza de que eles também vão pedir a minha opinião.

Seleção Feminina durante a vitória sobre a Venezuela no Sul-Americano. Foto: Mauricio Val/FV Imagem/CBV

Técnico do primeiro título olímpico da seleção masculina, em 1992, Zé Roberto acabou criando um vínculo maior com a equipe feminina. Assumiu o comando em 2003 e comandou as brasileiras nas conquistas de dois ouros (Pequim-2008 e Londres-2012), uma prata (Tóquio-2021) e um bronze (Paris-2024).

- Tudo tem começo, meio e fim - resumiu, sem esconder a dificuldade que foi tomar a decisão de encerrar seu ciclo. - Era um sonho de criança e uma das coisas que eu mais gosto na vida é de representar o meu país. Eu sinto orgulho disso, e quando você deixa tudo para trás, é um sentimento difícil.

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