Futebol Com saída de Everton Ribeiro, Flamengo fica com quatro remanescentes de time histórico de 2019 Gerson, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol são os únicos que ainda jogam no clube; veja onde jogam ou o que fazem os outros titulares

Com a saída de Everton Ribeiro do Flamengo, sobrará apenas quatro jogadores do time do Flamengo vencedor de 2019. Já se despediram do clube Diego Alves; Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Marí, Filipe Luís e Willian Arão. Gerson, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol são os únicos remanescentes.

O primeiro titular do Flamengo da campanha vitoriosa de 2019 a deixar o time foi o zagueiro espanhol Pablo Marí. Em 29 de janeiro de 2020, ele acertou com o Arsenal. Marí teve 30 partidas e três gols com a camisa flamenguista. Atualmente ele está no Monza, da Itália.

Depois, em 14 de agosto de 2020, o Flamengo comunicou oficialmente que não renovaria o contrato com Rafinha. O jogador aceitou proposta do Olympiacos, da Grécia. Uma cláusula de seu contrato garantia a liberação sem custos para times da Europa.

Rafinha estava no Flamengo havia pouco mais de um ano quando se despediu do clube. Nesse período, participou das conquistas da Libertadores (2019), Campeonato Brasileiro (2019), Supercopa do Brasil (2020), Recopa Sul-Americana (2020) e Estadual do Rio (2020). Foram 46 jogos pelo clube, com 34 vitórias, sete empates e cinco derrotas. Rafinha é jogador do São Paulo e disse que quer se aposentar após mais uma temporada.

Em 12 de julho de 2022, o Flamengo anunciou a venda de Willian Arão para o turco Fenerbahçe. Com a camisa rubro-negra, ele disputou 377 jogos, marcou 35 gols e conquistou 10 títulos. Ele tem contrato em vigor com o Panathinaikos, da Grécia.

Foi em fevereiro de 2023, que o goleiro Diego Alves anunciou sua transferência para o espanhol Celta. Ele havia se despedido do Flamengo no dia 12 de novembro, contra o Avaí, na última rodada do Brasileirão. Ele não renovou com o clube.

O goleiro jogou no time carioca por seis anos, somou 216 partidas e conquistou 11 títulos com a camisa rubro-negra. No entanto, ele havia perdido espaço na sua última temporada, em 2022, atuando apenas em oito partidas naquele ano. Atualmente, o goleiro está sem clube.

Em dezembro ultimo, foi a vez de Rodrigo Caio. Depois de cinco anos, o zagueiro decidiu que seu ciclo no Flamengo chegara ao fim.

O contrato com o clube não foi renovado e desde o dia 31 de dezembro, ele está livre no mercado. O jogador ainda não definiu o seu futuro. Pelo Flamengo, ele atuou por cinco temporadas, 151 jogos, marcou seis vezes e levantou onze taças.

Na mesma partida em que Rodrigo Caio se despediu do clube, contra o Cuiabá, pelo Brasileirão, Felipe Luís também deu adeus as rubros-negros. Mas, diferentemente do zagueiro, o lateral se aposentou dos gramados. Ele disse que quer estudar e ser treinador de futebol. E já recebeu convite para ser auxiliar técnico do Jorge Jesus, no Al Hilal, na Arábia Saudita.

No Flamengo, ele fez 176 partidas, quatro gols e ganhou 11 títulos: duas Libertadores, dois Brasileiros, Copa do Brasil, duas Supercopas do Brasil, Recopa Sul-Americana e três estaduais.

