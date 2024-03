A- A+

RETRÔ Com saída de Roberto Fernandes e Santa Cruz sem calendário, Itamar Schülle é observado pelo Retrô "É um nome que interessa a todo mundo, pelo que apresentou no Campeonato Pernambucano", diz diretor da Fênix de Camaragibe, em entrevista à Folha

Após a derrota para o Sport, na marca penal do Clássico das Multidões do último sábado (16), o Santa Cruz não tem mais calendário oficial para a temporada de 2024. Com isso, é natural que outros clubes observem peças que podem ser reaproveitadas ao longo do ano, como o Retrô atualmente está fazendo com o treinador Itamar Schülle.

A informação foi trazida em primeira mão pelo portal de notícias NE45, e confirmada na sequência pela reportagem da Folha de Pernambuco, com o diretor de futebol da Fênix de Camaragibe, Gustavo Jordão.

"Para qualquer clube de Série C e D que hoje não tem treinador, Itamar (Schülle) é um nome que interessa a todo mundo, pelo que apresentou no Campeonato Pernambucano. Todo bom treinador interessa ao Retrô, e a gente está na busca", afirma Jordão.

Demitido

No início da tarde desta segunda-feira (18), a assessoria do Retrô oficializou a saída do treinador Roberto Fernandes da equipe "após uma reunião realizada entre a diretoria e o técnico, em comum acordo."

Roberto Fernandes foi demitido do comando técnico do Retrô nesta segunda-feira (18) | Foto: Divulgação/Retrô

