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Futebol Internacional Com saída de Scaloni encaminhada, veja quatro nomes cotados para assumir a Argentina Técnico indicou que deve deixar a seleção após o fim do contrato, em dezembro, e sucessão já começa a movimentar os bastidores

A derrota por 1 a 0 para a Espanha na final da Copa do Mundo pode marcar o fim de um dos ciclos mais vitoriosos da história da seleção argentina.

Após a decisão, Lionel Scaloni afirmou que pretende cumprir seu contrato até dezembro, mas indicou que deve deixar o comando da equipe para fazer uma pausa na carreira.

— Continuarei como técnico da Argentina até dezembro, depois provavelmente deixarei o cargo. Preciso recarregar as energias e fazer uma pausa agora. O importante é manter esse espírito entre o povo argentino e a equipe. Tenho muito orgulho disso — declarou.

Diante da possível saída, a imprensa argentina já começou a especular quem pode assumir a atual campeã da Copa América. Confira quatro nomes que despontam como candidatos.



Pablo Aimar

Auxiliar de Scaloni desde o início do atual ciclo, Pablo Aimar é visto como o nome que garantiria maior continuidade ao trabalho desenvolvido nos últimos anos.



Ex-meia da seleção argentina, ele participou diretamente das conquistas da Copa América de 2021 e 2024, da Finalíssima e da Copa do Mundo de 2022, além da campanha até a final do Mundial de 2026.

Marcelo Gallardo

Ídolo do River Plate como jogador e treinador, Marcelo Gallardo aparece entre os favoritos para assumir a seleção.

Apesar de uma segunda passagem discreta pelo clube de Buenos Aires, o técnico construiu uma das carreiras mais vencedoras do futebol sul-americano e há anos é apontado como um candidato natural ao cargo.

Diego Simeone

Há mais de uma década no Atlético de Madrid, Diego Simeone nunca escondeu o desejo de comandar a seleção argentina em algum momento da carreira.

O treinador soma títulos nacionais e internacionais pelo clube espanhol e poderia viver sua primeira experiência à frente de uma equipe nacional após anos de sucesso no futebol europeu.

Mauricio Pochettino

Livre no mercado após deixar o comando da seleção dos Estados Unidos, Mauricio Pochettino também figura entre os possíveis candidatos.



Com experiência em clubes como Tottenham, Paris Saint-Germain e Chelsea, o treinador argentino é conhecido por projetos de longo prazo e pelo desenvolvimento de jovens jogadores, características que podem agradar à Associação do Futebol Argentino (AFA).

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