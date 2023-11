A- A+

Sport Com saída do G-4, Sport vê chances de acesso despencarem em mais de 20% Com 59 pontos, Rubro-negro caiu para a quinta colocação, mas depende apenas de si para chegar à Série A

A vitória do Criciúma sobre o ABC, na noite da última terça-feira (7), encerrou a 35ª rodada da Série B. Com o triunfo dos catarinenses, o Sport deixou o G-4 da competição nacional a três rodadas do fim. Além disso, o Rubro-negro viu as chances de acesso despencarem em mais de 20%.

Antes de perder para o Mirassol, na última sexta-feira (3), o Sport iniciou a rodada na vice-liderança e com 64% de possibilidade de acesso, de acordo com o departamento de matemática da Universidade Federal de Minas Gerais. Com o revés perante os paulistas, e os resultados conquistados pelos adversários, a UFMG mostra que o Rubro-negro tem 41,3% de chances de chegar à Série A.

Responsáveis por ultrapassar o Leão na tabela, Atlético-GO (4º), Juventude (3º) e Criciúma (2º), têm 56,8%, 75,3% e 66,4% de probabilidades de conseguirem o acesso à elite do futebol brasileiro, respectivamente. Cada um do trio soma 60 pontos. Líder com 66 pontos, o Vitória tem 99,9% de chances de subir de divisão.

Apesar de ser o quinto colocado com 59 pontos, o Sport depende apenas de si para conseguir o objetivo da temporada. Isso porque nesta sexta-feira (10), pela 36ª rodada, o Leão tem confronto direto contra o Atlético-GO, às 21h30, na Ilha do Retiro. Se vencer o Dragão, a equipe dirigida por Enderson Moreira retorna ao G-4 e abre dois pontos de vantagem sobre os goianos.

Veja a probabilidade de acesso na Série B:

Vitória (66 pontos) - 99,9%

Juventude (60) - 75,3%

Criciúma (60) - 66,4%

Atlético-GO (60) - 56,8%

Sport (59) - 41,3%

Novorizontino (57) - 28,6%

Mirassol (57) - 14,8%

Guarani (56) - 10,3%

Vila Nova (55) - 5,9%

CRB (53)- 0,46%

