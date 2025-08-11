Seg, 11 de Agosto

Mercado da Bola

Com saídas iminentes, nome de Rodrygo ganha força no Manchester City, que pode pagar R$ 633 milhões

Jogador do Real Madrid desperta interesse de gigante inglês, diz jornalista

Rodrygo, atualmente no Real Madrid, está na mira do Manchester CityRodrygo, atualmente no Real Madrid, está na mira do Manchester City - Foto: Reprodução/Internet

Rodrygo está no radar do Manchester City. Após a saída de Jack Grealish, para o Everton, e com as possíveis transferências de McAtee e Savinho, o jogador brasileiro é visto como "alvo dos sonhos", e conta com o aval do treinador espanhol Josep Guardiola.

As informações foram dadas, nesta segunda-feira, pelo jornalista Fabrizio Romano, em publicação nas redes sociais.

Segundo ele, o Real Madrid vai deixá-lo sair se o jogador quiser — com uma pedida em torno de € 100 milhões (R$ 633 milhões, na cotação atual).

O jogador e seu estafe aguardam investidas concretas na reta final da janela de transferências para avaliar os passos seguintes para a próxima temporada.

Há duas semanas, o atacante retornou à Espanha após férias no Brasil e se apresentou ao clube de Madrid no último dia 4, ainda sem saber se segue por lá. Antes, o Tottenham, da Inglaterra, surgiu como interessado, mas Rodrygo ainda não recebeu nenhuma proposta oficial dos ingleses.

O brasileiro avisou ao novo técnico do Real Madrid, Xabi Alonso, que não quer ser usado como coringa e ficar improvisado cada hora em uma posição, dando preferência pela ponta esquerda.

Ao firmar a decisão, Rodrygo foi para o banco, e viu Vini Jr seguir na equipe ao lado de Mbappé. Xabi ficou de definir a situação com a direção do Real na volta das férias.

A estreia em La Liga está será dia 19, diante do Osasuña, e a janela de transferências para as principais ligas se encerra dia 1º de setembro.

Rodrygo tem contrato até junho de 2028 com clube merengue. O Real só aceita vender por mais de 90 milhões de euros.

