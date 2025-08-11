A- A+

Mercado da Bola Com saídas iminentes, nome de Rodrygo ganha força no Manchester City, que pode pagar R$ 633 milhões Jogador do Real Madrid desperta interesse de gigante inglês, diz jornalista

Rodrygo está no radar do Manchester City. Após a saída de Jack Grealish, para o Everton, e com as possíveis transferências de McAtee e Savinho, o jogador brasileiro é visto como "alvo dos sonhos", e conta com o aval do treinador espanhol Josep Guardiola.

As informações foram dadas, nesta segunda-feira, pelo jornalista Fabrizio Romano, em publicação nas redes sociais.

Segundo ele, o Real Madrid vai deixá-lo sair se o jogador quiser — com uma pedida em torno de € 100 milhões (R$ 633 milhões, na cotação atual).

O jogador e seu estafe aguardam investidas concretas na reta final da janela de transferências para avaliar os passos seguintes para a próxima temporada.

Há duas semanas, o atacante retornou à Espanha após férias no Brasil e se apresentou ao clube de Madrid no último dia 4, ainda sem saber se segue por lá. Antes, o Tottenham, da Inglaterra, surgiu como interessado, mas Rodrygo ainda não recebeu nenhuma proposta oficial dos ingleses.

O brasileiro avisou ao novo técnico do Real Madrid, Xabi Alonso, que não quer ser usado como coringa e ficar improvisado cada hora em uma posição, dando preferência pela ponta esquerda.

Ao firmar a decisão, Rodrygo foi para o banco, e viu Vini Jr seguir na equipe ao lado de Mbappé. Xabi ficou de definir a situação com a direção do Real na volta das férias.

A estreia em La Liga está será dia 19, diante do Osasuña, e a janela de transferências para as principais ligas se encerra dia 1º de setembro.

Rodrygo tem contrato até junho de 2028 com clube merengue. O Real só aceita vender por mais de 90 milhões de euros.

