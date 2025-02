A- A+

VEJA LISTA Com salário de R$ 248 milhões nos Lakers, Luka Doncic não está entre os 10 mais bem pagos da NBA Stephen Curry, astro do Golden State Warriors, lidera o rankins dos maiores salários da liga

Um dos principais nomes da NBA, principal liga de basquete dos Estados Unidos, o armador Luka Doncic chegou ao Los Angeles Lakers com um salário anual de US$ 43 milhões (cerca de R$ 248 milhões na cotação atual do dólar), e mesmo assim não entra na lista dos 10 jogadores mais bem pagos da liga. A informação foi divulgada pelo portal Spotrac, especializado em finanças esportivas.

Segundo os especialistas, é difícil definir os maiores salários da NBA, porque as franquias que disputam a liga costumam fazer contratos longos com suas principais estrelas. Assim, os salários acabam sofrendo variações de temporada para temporada, mas na atual temporada (2024/2025) não há um atleta que receba mais do que Stephen Curry.





Veja a lista dos jogadores mais bem pagos da NBA na temporada 2024/25:

Stephen Curry, GSW: R$ 322,1 milhões

Joel Embiid PHI: R$ 297,3 milhões

Nikola Jokic DEN: R$ 297,3 milhões

Bradley Beal PH: R$ 290,3 milhões

Kevin Durant PHX: R$ 288 milhões

Devin Booker PHX: R$ 282,5 milhões

Jaylen Brown BOS: R$ 282,5 milhões

Karl-Anthony Towns NYK: R$ 282,5 milhões

Kawhi Leonard LAC: R$ 282,5 milhões

Paul George PHI: R$ 282,5 milhões

Mesmo sem fazer parte do top 10 dos jogadores mais bem pagos da liga, Luka Doncic será muito bem remunerado em Los Angeles. Na temporada 2025/26 o valor anual garantido deverá aumentar para US$ 45,9 milhões (R$ 265 milhões) e em 2026/27 alcançar os US$ 48,9 milhões (R$ 282). Com isso, apenas no Los Angeles Lakers, o atleta irá receber algo próximo de US$ 137,8 milhões (R$ 795 milhões). Além disso, ele segue sendo um dos destaques do melhor basquete do mundo.

Quando saiu do Dallas Mavericks para fechar com o Los Angeles Lakers, em negociação bombástica na NBA, o armador esloveno se tornou um dos principais tópicos de busca da internet. A procura quase superou o retorno do meia-atacante Neymar ao Santos, é o que aponta a ferramenta Google Trends.

O serviço atribui um valor numérico às buscas em um sistema próprio de "pontos". Entre 28 de janeiro, quando o presidente do Santos, Marcelo Teixeira, anunciou o retorno de Neymar ao clube, e a noite da última sexta-feira (7), Neymar registrou uma média de 18 pontos no interesse global, contra 17 de Doncic. O esloveno foi negociado com os Lakers no meio desse período, na madrugada (horário de Brasília) de 2 de fevereiro.

É exatamente no dia 2 que Doncic ultrapassa Neymar em interesse. O brasileiro "liderava" com cerca de 20 pontos, mas seu índice caiu para a casa dos 10 à medida que Doncic atingiu 100 pontos no dia da troca, registrando o pico de buscas. Nos dias seguintes, o interesse em ambos voltou a se equilibrar, e Neymar retomou a liderança sobre Doncic entre os dias 4 e 5 — no segundo, fez sua estreia diante do Botafogo-SP.

Os dados revelam ainda que Estados Unidos, Canadá e Austrália lideram as buscas por Doncic, que também desperta interesse na Rússia e no leste asiático. Já Neymar domina as pesquisas na América do Sul, na África e em partes do sul asiático e do Oriente Médio, além do México. Na Europa, a atenção do público se divide entre os dois atletas.

País fanático pelo futebol brasileiro, Bangladesh lidera as buscas por Neymar, seguido por Brasil, Bolívia, Nepal e Paraguai. Já Doncic é altamente procurado nas Filipinas (país com grande interesse pelo basquete), nos Estados Unidos, no Canadá, na Austrália e na Sérvia.

