Com salário de R$ 6,5 milhões, veja quanto Eder Militão paga de pensão à filha

A novela entre Éder Militão e Karoline Lima ganhou recentemente mais um capítulo polêmico. O jogador resolveu processar a influenciadora por impor condições para a filha do ex-casal viajar. De acordo com publicação do jornal Metrópoles, os gastos com a pensão de Cecília ultrapassam 25 mil reais.

Entre as despesas, estão as aulas de natação, medicamentos, plano de saúde e roupas e eventuais custos extras. Militão paga, por exemplo, um aluguel de até 10 mil reais e seis salários mínimos, o que representa cerca de 8 mil reais por mês. Além disso, há as remunerações de uma emprega doméstica e uma babá que totalizam um pouco mais de 6 mil reais.

Após Militão se pronunciar sobre o processo movido contra Karoline, a criadora de conteúdo expôs detalhes da treta com o atleta. Ele criticou as decisões da influenciadora, como a mudança para o Rio de Janeiro – atualmente, ela mora em São Paulo, mas namora o zagueiro Léo Pereira, do Flamengo. A alegação seria que ela está em uma “aventura amorosa”, o que pode atrapalhar o dia a dia da filha.

Segundo Karoline, o jogador demitiu sua empregada doméstica. "Não tente prejudicar uma pessoa humilde, uma pessoa trabalhadora, uma pessoa que está aqui para ajudar, inclusive no momento que você não está. Essa funcionária acabou de receber uma ligação do contador do pai da Cecília dizendo que ela estava demitida, simplesmente pelo fato de que ela está no Rio de Janeiro", relatou nas redes.

A loira contou também que Militão não pagou a professora de natação de Cecília. "O bonitão falou que a gente estava no Rio de Janeiro, sendo que a professora de natação estava acompanhando a gente por aula online e eu entro na piscina [com a Cecília]", explicou.

Karoline ainda fez questão de exibir os prints em que aparece disponibilizando a sua casa para a família de Militão se hospedar para ver a menina.

