A- A+

Copa do Nordeste Sem Santa e com Retrô, confira os classificados e os confrontos da segunda fase do Pré-Nordestão A Fênix segue na competição e pode participar pela primeira vez da fase de grupos da Copa do Nordeste

Com a eliminação precoce do Santa Cruz no último domingo (7) para a equipe do Altos-PI, pela Pré-Copa do Nordeste, a maior competição regional do Brasil já conhece todos os classificados e para a próxima fase e os seus respectivos confrontos.

Ao todo, oito clubes garantiram vagas na próxima fase da competição, sendo eles ABC, Altos, ASA-AL, Botafogo-PB, Iguatu, Juazeirense, Potiguar de Mossoró e Retrô. Os jogos da segunda fase acontecem nos dias 13 e 14 de janeiro e também serão jogados em partida única, tendo o melhor rankeado da CBF como mandante do confronto.

Resultados

Em oito partidas, a primeira fase da Copa do Nordeste reservou algumas surpresas. Além do Santa Cruz, times tradicionais como Samapaio Corrêa e CSA deram adeus à competição, sendo eleminados nas disputas de pênaltis por Potiguar de Mossoró e Iguatu, respectivamente. Atual campeão da Série D, o Ferroviário também se despediu do Nordestão ao ser eliminado, também nas penalidades, pelo ASA-AL.

Uma curiosidade dos confrontos da primeira fase é que das oito partidas, sete tiveram seus classificados definidos nos pênaltis, sendo ABC e Sousa o único jogo finalizado tempo normal. Confira os resultados da primeira fase.

Confiança (2)1x1(4) Retrô

Ferroviário (0)1x1(3) ASA

ABC 1x0 Sousa

CSA (3)1x1(4) Iguatu

Sampaio Corrêa (4)2x2(5) Potiguar de Mossoró

Juazeirense (4)1x1(1) Moto Club

Botafogo-PB (3)1x1(1) Jacuipense

Altos (11)2x2(10) Santa Cruz

Próxima fase

Os confrontos da próxima fase conta com três clubes que já foram vice-campeões uma vez no torneio. ABC, Botafofo-PB e ASA-AL, já sentiram o gostinho do quase e chegaram à final nas edições de 2010, 2019 e 2013, respectivamente. Por outro lado, Retrô e Iguatu debutam na competição e sonham em chegar na fase de grupos.

Confira os jogos da segunda fase da pré-Copa do Nordeste

Botafogo-PB x Potiguar de Mossoró

Altos x ASA-AL

Juazeirense x Retrô

ABC x Iguatu

Os classificados desses confrontos avançam para a fase de grupos onde 12 clubes estão garantidos, sendo eles: América-RN, Bahia, Ceará, CRB, Fortaleza, Itabaiana-SE, Maranhão, Náutico, River-PI, Sport, Treze e Vitória.

Veja também

Futebol Dona da SAF do Vasco, 777 Partners injeta mais de R$ 200 milhões no Everton