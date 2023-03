A- A+

Santa Cruz Com Santa em momento instável, Alemão garante grupo focado para derrotar Sport Tricolor necessita do resultado positivo para seguir sonhando com a classificação na Copa do Nordeste

Três derrotas consecutivas em três competições diferentes. Após perder para Ferroviário, Sport e América/MG, respectivamente, o Santa Cruz está em reta final de preparação para mais um Clássico das Multidões, este válido pela Copa do Nordeste, neste sábado (18), na Arena de Pernambuco. Com o time vivendo certa instabilidade no ano, o momento é de encontrar forças para derrotar o Leão. Um revés praticamente elimina a Cobra Coral de forma precoce do torneio regional.

"A gente tem que saber lidar e separar as competições. Na Copa do Brasil, o adversário era difícil, muito qualificado, mas a tristeza ficou na terça-feira depois do jogo. O clássico é um jogo diferente, perdemos o primeiro e agora temos outro clássico para recuperar, dar alegria ao torcedor", contou o zagueiro Alemão.

"O que posso dizer como capitão é que não podemos ficar se abatendo. Cada vez que fazemos isso, as coisas não acontecem. Temos que encarar o desafio de frente, levantar a cabeça, procurar melhorar. Cada um tem que assumir sua responsabilidade, inclusive eu. A situação está apertando, principalmente no Estadual, mas o clássico pela Copa do Nordeste é um jogo difícil, mas estamos na briga, não jogamos a toalha. Temos dois jogos difíceis, mas temos condições de classificar e vamos buscar isso", continuou.

Com oito pontos, o Santa Cruz é o 5º colocado do Grupo B da Copa do Nordeste com oito pontos. Dois a menos que Náutico e Sergipe, que têm um jogo a mais, e só voltam a entrar em campo na próxima quarta-feira (22), quando acontece a última rodada da primeira fase. Na mesma ocasião, o Tricolor vai receber o já classificado Fortaleza, no Arruda. Até por isso, o grupo coral está focado em conquistar uma vitória no Clássico das Multidões.



“A expectativa é vencer para entrar na zona de classificação, e na quarta concretizar diante do Fortaleza. Sabemos que são dois jogos duros, difíceis. Clássico, como falo, não tem favorito, pois envolve muita coisa. Vai ser um jogo bom, então cada um tem que assumir sua responsabilidade, o grupo está focado. Estamos cientes que só dependemos de um resultado que é a vitória no sabado", enfatizou o capitão coral.

