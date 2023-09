A- A+

futebol feminino Com seis equipes, Campeonato Pernambucano feminino começa neste domingo Dos clubes do Trio de Ferro, apenas Sport e Náutico estão confirmados na competição

A bola vai rolar pelo Campeonato Pernambucano feminino de 2023 a partir deste domingo (17), tendo início às 10h. Essa é a 21ª edição da competição, realizada pela primeira vez na temporada de 1999.

Para esta edição, o Estadual contará com seis equipes participantes. São elas: Central, Ferroviário, Íbis, Náutico, Porto e Sport. Mais uma vez, o Santa Cruz estará fora da competição. A última vez em que o Tricolor do Arruda esteve foi em 2019, com o time montado por meio de parceria com o Vitória das Tabocas.

A primeira fase será realizada com jogos de ida, com os quatro melhores colocados avançando à semifinal. O campeonato terá, ao total, 20 partidas, com apenas um mês de duração. A final será decidida em confronto único, na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata.

Os jogos de ida da semifinal estão marcados para os dias 14 e 15 de outubro, enquanto os da volta acontecerão entre os dias 21 e 22 do mesmo mês. A final está prevista para o dia 29.

Títulos



O Vitória das Tabocas e o Sport são os maiores campeões da competição, com oito títulos cada. Na edição de 2019, o Vitória se sagrou campeão junto ao Santa Cruz. O Náutico, por sua vez, conquistou a taça quatro vezes, sendo a última em 2021 contra o Leão.

Vitória das Tabocas - 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2019

Sport - 1999, 2000, 2007, 2008, 2009, 2017, 2018 e 2022

Náutico - 2005, 2006, 2020 e 2021

Abaixo, confira a programação dos jogos do Campeonato Pernambucano feminino



1ª rodada

Ferroviário x Íbis - 17/09, 10h

Sport x Náutico - 17/09, 10h

Porto x Central - 17/09, 15h

2ª rodada

Íbis x Sport - 24/09, 10h

Náutico x Porto - 24/09, 15h

Central x Ferroviário - 24/09, 15h

3ª rodada

Ferroviário x Sport - 01/10, 10h

Central x Náutico - 01/10, 15h

Porto x Íbis - 01/10, 15h

4ª rodada

Náutico x Íbis - 08/10, 10h

Sport x Central - 08/10, 10h

Porto x Ferroviário - 08/10, 15h

5ª rodada

Náutico x Ferroviário - 15/10, 10h

Íbis x Central - 15/10, 10h

Sport x Porto - 15/10, 10h

