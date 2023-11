A- A+

Santa Cruz Com seletiva do Nordestão em janeiro, Bruno Rodrigues fala em "corrida contra o relógio", no Santa Novo presidente tricolor também busca sanar dívidas com funcionários em dezembro

O futuro do Santa Cruz pelos próximos três anos foi definido neste final de semana. Após embate político que culminou na impugnação da chapa “Santa Forte para Renovar”, encabeçada por Wagner Lima, Bruno Rodrigues, líder da chapa “Reconstrução Coral”, foi aclamado neste domingo (12), na sede social do Arruda, como presidente tricolor. Apesar de só tomar posse no próximo dia 20, o mais novo mandatário coral já detalhou as prioridades no clube neste primeiro momento.

No próximo dia 07 de janeiro, por exemplo, o Tricolor tem jogo válido pela seletiva da Copa do Nordeste, diante do Altos-PI. De olho na formação do elenco, Bruno salientou estar em contatos com outras equipes do Brasil. Ademais, chegou a afirmar gostar do nome de Itamar Schülle para ser o responsável por dirigir o time no próximo ano.

“A gente tem conversado com alguns clubes do Brasil, do Nordeste e fora também, para fazer essa parceria e trazer alguns atletas por empréstimo. Tem atletas, inclusive, na região muito bons e que temos conversado”, detalhou.

“Iremos correr contra o relógio. Espero anunciar tanto o nome do executivo de futebol, como também o nome do técnico até a próxima segunda-feira (20), quando efetivamente será a nossa posse. O Itamar Schülle é um grande nome, também temos outros nomes em discussão. É importante demais a gente correr contra o relógio por conta do prazo do dia 07 de janeiro. Temos a seletiva da Copa do Nordeste e sequer temos um elenco, nem técnico”, pontuou.

Citado por Bruno, Itamar Schülle contou à reportagem, contudo, que não foi sondado pelo clube. "Até o presente momento não houve nenhum contato, mas estou muito feliz pela lembrança do meu nome", declarou.

Aos 53 anos, Bruno Rodrigues é advogado e já teve cargo político em Pernambuco. Iniciou a trajetória em 1992, quando se elegeu vereador do Recife. Depois disso, ocupou os cargos de deputado estadual e federal, passando por partidos como PSDB, PSB e PROS. Durante o governo de Paulo Câmara, foi escolhido para ser o presidente do Ceasa/PE, em 2021, e foi mantido na gestão Raquel Lyra.

Agora, à frente também do Santa Cruz, enfatizou que vai buscar sanar as dívidas com os trabalhadores do clube ainda neste ano. Os funcionários têm lidado com os atrasos salariais nos últimos meses. “Eu não tenho ainda os números oficiais, até porque eu ainda não tinha adentrado no clube. Mas pelo que já soube, temos entre três e quatro folhas atrasadas. Estamos buscando isso no setor privado, com alguns parceiros que sempre ajudaram o Santa Cruz e outros que estão chegando. Os funcionários serão quitados até o final de dezembro”, garantiu.

Além de Bruno, a nova diretoria tricolor para o triênio 2024-2026 ainda terá Marco Benevides na vice-presidência do Executivo, Victor Pessoa Tavares de Melo à frente do Conselho Deliberativo e Adriano Lucena responsável pela Comissão Patrimonial.

