Sport Com semana livre até duelo com o Altos, Sport terá tempo para recuperar e 'entrosar' peças Leão volta a entrar em campo na próxima quarta-feira (6), diante do Altos-PI, pelo Nordestão

Classificado de forma antecipada às semifinais do Campeonato Pernambuco, garantido na segunda fase da Copa do Brasil e líder do Grupo A da Copa do Nordeste, o Sport vai ganhar “um descanso” merecido. Um mês e meio após o início da temporada, o Rubro-negro vai ter uma semana livre até voltar a entrar em campo. Após folga nesta quinta-feira (29), o elenco leonino se reapresenta nesta sexta (1º), no CT, para iniciar a preparação para o duelo com Altos-PI, marcado para a próxima quarta-feira (6), às 21h30, fora de casa, pela quinta rodada do Nordestão.

Logo após a vitória sobre o Trem-AP, pelo mata-mata nacional, na última quarta-feira (28), fora de casa, o técnico Mariano Soso salientou a importância do intervalo sem compromissos. Já garantido na semifinal do Estadual, o Sport folga na competição neste final de semana. Na visão do argentino, o período servirá para dar ênfase à forma do time atuar.

"Vamos continuar solidificando comportamentos que compõem nossa identidade, e temos, também, mais tempo para preparar o plano de jogo para encarar o próximo adversário”, limitou-se a falar.

Com média de um jogo a cada três dias neste começo de temporada, o Sport entrou em campo 14 vezes. Com um aproveitamento de 73,8%, a equipe da Ilha do Retiro soma dez vitórias, três derrotas e um empate, além de ter anotado 27 gols e sofrido 12.

Período para recuperar…

Além dos números, o hiato sem jogos será importante para o Sport poder recuperar peças entregues ao departamento médico. Diante do Trem, por exemplo, o Leão não contou com zagueiros no banco de reservas. Titular e capitão do time, Rafael Thyere virou baixa de última hora, ao sentir um quadro de lombalgia intensa, em atividade realizada no vestiário do Estádio Zerão. Na ocasião, Renzo foi o escolhido para fazer dupla com Luciano Castán. Porém, ainda no primeiro tempo, o prata da casa deixou o gramado com dores, depois de dividida com Foguete, da equipe amapaense.

…e entrosar

Dos últimos reforços anunciados pelo Sport, Lucas Lima e Títi Ortiz já vêm trabalhando com o grupo há mais tempo. No caso de Chrystian Barletta, contudo, o atacante chegou há uma semana e terá um período primordial para se adaptar à metodologia de Mariano Soso e aos novos companheiros.

Mesmo com pouco tempo de clube, o atacante teve a estreia dos sonhos com o manto rubro-negro. Na goleada por 4x0 perante o Trem, o camisa 30 entrou no segundo tempo e contribuiu com um gol e uma assistência, com direito à premiação de craque da partida.

