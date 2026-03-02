Com semana livre, Náutico busca recuperar solidez defensiva de olho em final
Após chegar na decisão com apenas quatro gols sofridos, Alvirrubro foi vazado três vezes diante do Sport
Enquanto o Sport terá compromisso válido pela Copa do Brasil nesta quinta-feira (5), o Náutico terá a semana livre para se preparar para o Clássico dos Clássicos que definirá o título do Campeonato Pernambucano, no próximo domingo (8). O elenco alvirrubro volta aos trabalhos na tarde desta terça-feira (3), no CT Wilson Campos.
No pós-jogo na Ilha do Retiro, o técnico Guilherme dos Anjos afirmou que o empate na casa adversária demonstrou que pontos vão precisar ser corrigidos ao longo da semana. Sobretudo na questão defensiva. O Náutico chegou à decisão como dono da melhor zaga, com apenas quatro gols sofridos ao longo da campanha do Estadual. Perante o Sport, no entanto, foi vazado em três oportunidades.
"O ponto que nos incomoda foi ter tomado três gols. Não é o normal da nossa equipe. A média de gols sofridos desde que chegamos é muito baixa. Então fica o alerta para nós", afirmou.
Antes de entrar em campo contra o Sport no domingo, o Náutico já havia disputado outros quatro clássicos nesta edição do Pernambucano. Três contra o Santa Cruz e um outro diante do Rubro-negro. Nas quatro ocasiões, o Alvirrubro saiu de campo sem ser vazado.
Os únicos jogos em que o Timbu tinha sofrido gols foram contra Decisão, Vitória das Tabocas (duas vezes) e Retrô. Todos na primeira fase. Perante a Fênix, inclusive, foi a única vez que um visitante marcou nos Aflitos, nas quatro vezes que a equipe da Rosa e Silva foi mandante no Estadual. Diante do bom retrospecto, Guilherme dos Anjos reforça a importância de recuperar a solidez defensiva.
“Precisamos ser humildes para trabalhar durante a semana pontos fundamentais para sermos campeões. O time precisa se portar ainda melhor", salientou.
Ao longo da semana, a comissão técnica alvirrubra também espera contar com o zagueiro Mateus Silva. O atleta teve uma entorse no tornozelo esquerdo no primeiro jogo da semifinal contra o Santa, e na última semana estava em processo de transição para retornar aos gramados.
O Náutico volta a enfrentar o Sport no domingo (8), às 18h, desta vez nos Aflitos. O Timbu precisa de uma vitória simples para sair com o título e, em caso de empate, a decisão será definida nos pênaltis.