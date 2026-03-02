A- A+

Náutico Com semana livre, Náutico busca recuperar solidez defensiva de olho em final Após chegar na decisão com apenas quatro gols sofridos, Alvirrubro foi vazado três vezes diante do Sport

Enquanto o Sport terá compromisso válido pela Copa do Brasil nesta quinta-feira (5), o Náutico terá a semana livre para se preparar para o Clássico dos Clássicos que definirá o título do Campeonato Pernambucano, no próximo domingo (8). O elenco alvirrubro volta aos trabalhos na tarde desta terça-feira (3), no CT Wilson Campos.

No pós-jogo na Ilha do Retiro, o técnico Guilherme dos Anjos afirmou que o empate na casa adversária demonstrou que pontos vão precisar ser corrigidos ao longo da semana. Sobretudo na questão defensiva. O Náutico chegou à decisão como dono da melhor zaga, com apenas quatro gols sofridos ao longo da campanha do Estadual. Perante o Sport, no entanto, foi vazado em três oportunidades.

"O ponto que nos incomoda foi ter tomado três gols. Não é o normal da nossa equipe. A média de gols sofridos desde que chegamos é muito baixa. Então fica o alerta para nós", afirmou.

Antes de entrar em campo contra o Sport no domingo, o Náutico já havia disputado outros quatro clássicos nesta edição do Pernambucano. Três contra o Santa Cruz e um outro diante do Rubro-negro. Nas quatro ocasiões, o Alvirrubro saiu de campo sem ser vazado.

Os únicos jogos em que o Timbu tinha sofrido gols foram contra Decisão, Vitória das Tabocas (duas vezes) e Retrô. Todos na primeira fase. Perante a Fênix, inclusive, foi a única vez que um visitante marcou nos Aflitos, nas quatro vezes que a equipe da Rosa e Silva foi mandante no Estadual. Diante do bom retrospecto, Guilherme dos Anjos reforça a importância de recuperar a solidez defensiva.

“Precisamos ser humildes para trabalhar durante a semana pontos fundamentais para sermos campeões. O time precisa se portar ainda melhor", salientou.

Ao longo da semana, a comissão técnica alvirrubra também espera contar com o zagueiro Mateus Silva. O atleta teve uma entorse no tornozelo esquerdo no primeiro jogo da semifinal contra o Santa, e na última semana estava em processo de transição para retornar aos gramados.

O Náutico volta a enfrentar o Sport no domingo (8), às 18h, desta vez nos Aflitos. O Timbu precisa de uma vitória simples para sair com o título e, em caso de empate, a decisão será definida nos pênaltis.

