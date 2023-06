A- A+

Futebol Com sequência de jogos em casa, Náutico mira prolongar série invicta na Série C Três dos próximos quatro jogos do Timbu serão nos Aflitos, sendo dois de forma consecutiva, contra Amazonas e Altos

Invicto há seis jogos, o Náutico terá, nos próximos quatro compromissos da Série C do Campeonato Brasileiro, uma boa oportunidade de prolongar a fase sem derrotas para se manter na parte de cima da tabela. O Timbu jogará três vezes nos Aflitos, sendo duas delas de forma consecutiva, contra Amazonas e Altos, respectivamente.



“Acredito que será fundamental ter os jogos em casa, além do tempo de recuperação. Mas precisamos de um equilíbrio nos dois tempos. Para jogar em casa, onde precisamos propor o jogo, é preciso amadurecer para não errar tanto. A competição não perdoa os erros. Precisamos nos concentrar, ser mais eficientes. O mais difícil a gente consegue, que é abrir o placar. Mas precisamos ter um controle posterior”, apontou o técnico Fernando Marchiori, chamando atenção para a queda recente de desempenho que o Timbu tem apresentado após o intervalo.





O Náutico é o atual quinto colocado da Série C, com 15 pontos. O Amazonas, primeiro adversário da sequência, é o líder, com 18. No duelo posterior, o desafiante, o Altos, vive situação oposta, figurando na zona de rebaixamento, em 18º, com nove pontos.



Depois dos dois jogos em casa, o Náutico deixa o Recife para encarar o Ypiranga-RS, no Rio Grande do Sul. Os gaúchos estão em oitavo, com 13. A sequência termina nos Aflitos, diante do Figueirense, hoje em nono, também com 13.



Nos nove jogos disputados até o momento, o Náutico coleciona quatro vitórias, três empates e duas derrotas. O Timbu não perde desde a terceira rodada, quando sofreu um revés por 3x0 diante do Aparecidense-GO, fora de casa.

Bola parada segue forte

No empate em 1x1 com o Botafogo-PB, o Náutico mostrou mais uma vez a força da bola parada. O gol alvirrubro saiu após escanteio cobrado por Souza e completado de cabeça por Jael. Foi a oitava vez que o Timbu balançou as redes por meio do fundamento.

Dois oito gols, três foram de Souza, em cobranças de falta (contra Floresta, Volta Redonda e Confiança). O meia também foi responsável por duas assistências, ocasionando gols de Denilson (Pouso Alegre) e Jael (Botafogo).

Diego Ferreira e Thiaguinho também foram “garçons”, em escanteios, para os tentos de Jael (São José) e Jean Mangabeira (Manaus), respectivamente. Completando a lista, Eduardo cobrou falta para Juan Gauto (Floresta), que já deixou o Timbu, marcar de cabeça.

Veja também

Santa Cruz Apostando em jovens atletas, Santa Cruz vem colhendo bons resultados