Com sequência de vida ou morte na Série D, confira os números recentes do novo técnico do Santa Cruz

Com a missão de pôr ordem na casa e salvar o Santa Cruz de mais uma eliminação na Série D, Evaristo Piza foi anunciado, na terça-feira (12), como novo treinador da equipe, após a demissão de Felipe Conceição do cargo.

Mas, assim como já se espera de qualquer início de trabalho no Tricolor, a situação já começa com muita pressão. Começando pelos protestos de torcedores e passando pelo cenário de vida ou morte, tanto para o calendário deste ano, quanto para o próximo. O novo treinador Coral precisará, em um curto prazo, mudar a cara do time e não dar chance ao azar.

Principais trabalhos

Na carreira, o técnico soma passagens por diversos clubes como Manaus, XV de Piracicaba e Mirassol. Um dos seus melhores trabalhos foi no América-RN, com apenas 16 partidas, somando nove vitórias, três empates e quatro derrotas. Na equipe de Natal, não conquistou título.

O seu melhor retrospecto, sem dúvidas, foi no Botafogo-PB, por onde ficou por quase dois anos, e conquistou o Campeonato Paraibano de 2018 e foi vice da Copa do Nordeste, em 2019, após ser derrotado para o Fortaleza.



No Alvinegro da Estrela Vermelha, foram 73 jogos, com 37 vitórias, 23 empates e 13 derrotas, totalizando um aproveitamento de 61,18%. O técnico foi desligado do clube após uma sequência de desempenhos ruins em março de 2020, que teve seu estopim em uma dura derrota por 3x0 justamente para o Santa Cruz, pela Copa do Nordeste.

Apesar do bom retorspecto à frente do Botafogo-PB, o treinador não tem conseguido grandes feitos nos seus últimos clubes. No ASA, time que assumiu no fim de 2022, foram 12 jogos, com cinco vitórias, cinco empates e duas derrotas.

Após sua demissão, se transferiu para o Sampaio Corrêa - justamente para substituir Felipe Conceição, que havia acertado com o Santa Cruz na época. Na Bolívia Querida, o desempenho foi ainda pior, somando seis jogos sem nenhuma vitória.

No Santa Cruz, é "erro zero"

Apesar dos trabalhos recentes sem grande sucesso, o técnico já se provou nos clubes que dirigiu anteriormente e irá tentar reverter o revés complicado em que o Santa Cruz está na Série D. Os próximos dois jogos, contra Potiguar e Iguatu, respectivamente, serão os mais importantes para o Tricolor em 2023, já que, se a classificação não vier, o clube dará adeus não só à temporada, como também à boa parte da próxima, já que depende do acesso para obter um calendário em 2023 após campanha abaixo do esperado no Campeoanto Penrmabucano deste ano.

