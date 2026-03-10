A- A+

Náutico Com Série B batendo na porta, Náutico vive expectativa pela chegada de reforços Elenco alvirrubro se reapresenta na tarde desta quinta-feira (12), no CT Wilson Campos

Após o vice-campeonato do Pernambucano no último final de semana, diante do Sport, o Náutico está com o foco voltados para a disputa da Série B do Brasileiro. No dia 22, o Alvirrubro estreia na competição contra o Criciúma e a expectativa é que a equipe comandada pelos técnicos Hélio e Guilherme dos Anjos conte com caras novas.

Logo após a perda do título estadual, Guilherme dos Anjos confirmou que cinco peças devem ser anunciadas pelo clube ao longo dos próximos dias. O goleiro Arthur (Azuriz-PR), os zagueiros Gustavo Henrique (RB Bragantino) e Betão (Velo Clube-SP), e os meias Vitinho (Cruzeiro) e Felipe Cardoso (Vitória) têm acertos encaminhados com o Alvirrubro.

Ainda de acordo com o treinador, a expectativa é que outros dois reforços cheguem até o início da Segundona. Desejo da comissão técnica, o zagueiro Carlinhos, ex-Náutico, que atualmente defende o Noroeste, esteve perto de retornar ao Timbu, mas as negociações não avançaram. Já Romarinho, ex-Sport, foi para o Criciúma de forma definitiva com vínculo até o fim da Série B.

“Com relação à sequência da temporada, vamos trabalhar com a apresentação de cinco atletas e estamos correndo atrás de mais duas peças, que podem correr nessa janela. Mas temos paciência de compreender caso não consigamos nessa janela, que temos uma segunda janela”, disse Guilherme.

Com reapresentação marcada para a tarde desta quinta-feira (12), no CT Wilson Campos, o elenco do Náutico terá dez dias para se preparar para o início da Série B. A partida diante do Criciúma foi agendada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para acontecer no dia 22, às 16h, no Estádio dos Aflitos.

