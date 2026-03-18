Com Série B batendo na porta, Paulo Sérgio vê Náutico forte na briga pelo acesso

A- A+

Em contagem regressiva para o início da Série B do Campeonato Brasileiro, o atacante Paulo Sérgio, do Náutico, afirmou que o Alvirrubro vai chegar forte para a disputa da competição. Depois do vice-campeonato Pernambucano, o camisa 9 enfatizou que o Timbu tirou aprendizados para buscar o principal objetivo da temporada.

"Ajustamos, conversamos e vamos sempre estar ajustando para melhorar. A gente tem que aprender com as vitórias. É como sempre o professor coloca. A gente não tem que aprender com as derrotas, tem que aprender com as vitórias. Isso a gente tem que colocar em mente. Sabemos que às vezes as coisas não vão sair como a gente queria, mas acredito que no final de tudo tiveram coisas muito boas para ser levadas", pontuou Paulo Sérgio.

"Estamos ajustando cada vez mais, porque a gente sabe que vai encarar uma competição bastante difícil, né? Com a régua muito alta, um nível muito forte. Precisamos entrar fortes para fazer uma Série B digna, boa e com grande possibilidade de acesso", prosseguiu.

Após o Náutico passar três anos na Série C do Brasileiro, Paulo Sérgio ressalta que o clube não terá vida fácil na Segunda Divisão. Entretanto, o artilheiro não vê a competição de forma "diferenciada" e garante que o Timbu chega forte na briga pela parte de cima da tabela.

"A cada ano que passa, a Série B tem se tornado cada vez mais difícil. Não vejo muito como uma Série B diferenciada. Todos os anos dizem que a Série B será mais disputada, mas vejo de forma natural, para ser bem sincero, com grandes equipes. Chegamos com nossos méritos, algo que já almejávamos há três, quatro anos. Sabemos que foi um caminho longo, mas estamos entre as 40 principais equipes do Brasil", salientou.

"A gente sabe que o lugar do Náutico é na Série A. Quem viveu e quem vive isso aqui sabe da cobrança de tudo, o Náutico é Série A. Então, a gente vem forte para fazer uma grande Série B. Vamos lutar com grandes equipes. Vai ser fácil? Óbvio que não, nunca foi. Serão 38 finais que teremos pela frente", complementou o atacante.

Ainda segundo Paulo Sérgio, um dos pontos fortes do Timbu para largar na frente dos adversários é a comissão técnica. Com uma filosofia de trabalho definida, Hélio e Guilherme dos Anjos biscam mais um acesso no comando do clube, após tirarem o time da Terceira Divisão no ano passado.

"Lógico que todo mundo tem suas estratégias, mas a gente tem uma comissão super capacitada que nos traz sempre tudo prontinho, para que possamos sempre entrar tranquilos e executar da melhor forma. Estamos preparados e com a expectativa muito grande para iniciar bem", falou.

No próximo domingo (22), o Náutico estreia na Série B do Campeonato Brasileiro diante do Criciúma, às 16h, no Estádio dos Aflitos.

Veja também