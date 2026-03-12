Qui, 12 de Março

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta12/03/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Náutico

Com Série B pela frente, recuperar solidez defensiva é missão no Náutico

Diante do Sport, Alvirrubro sofreu seis gols em dois jogos na final do Pernambucano

Reportar Erro
Elenco do Náutico reunido durante jogo do PernambucanoElenco do Náutico reunido durante jogo do Pernambucano - Foto: Rafael Vieira/FPF

Com dez dias para a estreia na Série B do Campeonato Brasileiro, o Náutico retomou os trabalhos nesta quinta-feira (12), com o objetivo de chegar à competição na ponta dos cascos. Com reforços engatilhados para encorpar o elenco, os técnicos Hélio e Guilherme dos Anjos têm a missão de recuperar a solidez defensiva apresentada na maior parte do Estadual. 

Os treinadores já tinham ligado o alerta para o setor após o primeiro jogo da final contra o Sport, na Ilha do Retiro. Na oportunidade, o Náutico foi vazado três vezes no empate em 3x3. Na volta, nos Aflitos, diante de uma atuação apática, o Alvirrubro voltou a tomar três gols e acabou ficando com o vice-campeonato. 

Leia também

• Elenco do Náutico se reapresenta nesta quinta (12) com foco voltado para Série B

• Com Série B do Brasileiro batendo na porta, Náutico vive expectativa pela chegada de reforços

Os seis gols tomados contra o Sport, na final, superaram a marca de tentos sofridos pela equipe durante a campanha até a semifinal. Em nove partidas entre primeira fase e semis, o Náutico só havia sido vazado quatro vezes. Na trajetória, disputou quatro clássicos e sequer viu os rivais balançarem suas redes até então. Apenas Decisão, Retrô e Vitória (duas vezes) haviam castigado o Timbu. 

Com o objetivo de melhorar os números da zaga, a diretoria alvirrubra tem encaminhada a contratação de dois zagueiros: Gustavo Henrique, do RB Bragantino, e Betão, do Velo Clube. A expectativa é que ambos já estejam presentes na lista de relacionados na primeira rodada da Série B.

O Náutico tem estreia marcada na Segunda Divisão no próximo dia 22, um domingo. Na ocasião, recebe o Criciúma, às 16h, nos Aflitos. 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter