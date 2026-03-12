Com Série B pela frente, recuperar solidez defensiva é missão no Náutico

A- A+

Com dez dias para a estreia na Série B do Campeonato Brasileiro, o Náutico retomou os trabalhos nesta quinta-feira (12), com o objetivo de chegar à competição na ponta dos cascos. Com reforços engatilhados para encorpar o elenco, os técnicos Hélio e Guilherme dos Anjos têm a missão de recuperar a solidez defensiva apresentada na maior parte do Estadual.

Os treinadores já tinham ligado o alerta para o setor após o primeiro jogo da final contra o Sport, na Ilha do Retiro. Na oportunidade, o Náutico foi vazado três vezes no empate em 3x3. Na volta, nos Aflitos, diante de uma atuação apática, o Alvirrubro voltou a tomar três gols e acabou ficando com o vice-campeonato.

Os seis gols tomados contra o Sport, na final, superaram a marca de tentos sofridos pela equipe durante a campanha até a semifinal. Em nove partidas entre primeira fase e semis, o Náutico só havia sido vazado quatro vezes. Na trajetória, disputou quatro clássicos e sequer viu os rivais balançarem suas redes até então. Apenas Decisão, Retrô e Vitória (duas vezes) haviam castigado o Timbu.

Com o objetivo de melhorar os números da zaga, a diretoria alvirrubra tem encaminhada a contratação de dois zagueiros: Gustavo Henrique, do RB Bragantino, e Betão, do Velo Clube. A expectativa é que ambos já estejam presentes na lista de relacionados na primeira rodada da Série B.

O Náutico tem estreia marcada na Segunda Divisão no próximo dia 22, um domingo. Na ocasião, recebe o Criciúma, às 16h, nos Aflitos.

