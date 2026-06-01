Com sete jogadores do Brasileirão, Paraguai anuncia lista de convocados para Copa do Mundo
Seleção está entre as que mais chamaram atletas atuantes no Brasil
O Paraguai anunciou nesta segunda-feira a lista final de 26 jogadores para a Copa do Mundo de 2026. Com 7 atletas atuantes no Campeonato Brasileiro, os paraguaios igualaram o Uruguai e Brasil entre os países que mais chamaram atletas do Brasileirão para o torneio mundial.
Os atletas Junior Alonso (Atlético), Gustavo Gómez (Palmeiras), Fabian Balbuena (Grêmio), Mauricio (Palmeiras), Bobadilla (São Paulo), Sosa (Palmeiras) e Isidro Pitta (Bragantino) foram os escolhidos do Brasileirão pelo técnico Gustavo Alfaro.
Entre as principais ausências, os irmãos Ángel e Óscar Romero são um destaque. O meio-campista do Grêmio, Villasanti, também ficou de fora da Copa do Mundo 2026.
O vídeo de anúncio traz o poncho de 60 listras como símbolo eleito pelo Paraguai para a Copa do Mundo. A peça é original da cidade de Piribebuy, feita em algodão e produzida por meio de técnicas artesanais passadas por antepassados. O item foi declarado Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela UNESCO em 2023.
Veja a convocação:
Goleiros: Gastón Olveira (Olímpia-PAR), Gatito Fernández (Cerro Porteño-PAR), Orlando Gill (San Lorenzo-ARG).
Defensores: Juan Cáceres (Dínamo de Moscou-RUS), Junior Alonso (Atlético), Alexandro Maidana (Talleres-ARG), Gustavo Gómez (Palmeiras), Fabián Balbuena (Grêmio), Gustavo Velázquez (Cerro Porteño-PAR), Omar Alderete (Sunderlang-ING), José Canale (Lanús-ARG).
Meio-campistas: Andrés Cubas (Vancouver Whitecaps-CAN), Diego Gómez (Brighton-ING), Matías Galarza (Atlanta United-EUA), Damián Bobadilla (São Paulo), Braian Ojeda (Orlando City-EUA), Mauricio (Palmeiras), Alejandro Gamarra (Al-Ain).
Atacantes: Julio Enciso (Strasbourg-FRA), Miguel Almirón (Atlanta United-EUA), Gustavo Caballero (Portsmouth-ING), Ramón Sosa (Palmeiras), Antonio Sanabria (Cremonese-ITA), Gabriel Ávalos (Independiente-ARG), Alex Arce (LDU-EQU) e Isidro Pitta (RB-Bragantino-BRA).
A seleção do Paraguai faz parte do Grupo D da Copa do Mundo de 2026, com os donos da casa, Estados Unidos, Turquia e Austrália. O caminho da equipe sul-americana em busca da classificação para o mata-mata será disputado na Califórnia.
A estreia da equipe paraguaia ocorre no dia 12 de junho, contra os EUA no SoFi Stadium, em Inglewood, a partir das 22h, no horário de Brasília.