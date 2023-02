Com sete vitórias seguidas, Sport fica perto de atingir marca histórica de 2009

A- A+

O Sport está próximo de atingir um feito histórico. Com sete vitórias consecutivas em 2023, somando conquistas do Campeonato Pernambucano e Copa do Nordeste, o Leão pode repetir a marca alcançada em 2009, quando chegou a engatar nove triunfos seguidos.

Na ocasião, o Sport iniciou a sequência vitoriosa com uma vitória por 2x1 diante do Central, pelo Pernambucano. Depois, na mesma competição, 2x0 ante o Náutico. Veio a Libertadores da América e, no Chile, os pernambucanos ganharam por 2x1 do Colo Colo. Voltaram ao Estadual, superando o Vitória por 3x2, antes de engatar nova conquista na taça continental, por 2x0, contra a LDU/EQU.

As demais vitórias foram todas pelo Pernambucano, perante Salgueiro (4x2), Serrano (3x1), Sete de Setembro (2x0) e Porto (3x0). O fim da sequência ocorreu no 1x1 com o Ypiranga.

Em 2023, o Sport vem de vitórias no Estadual contra Petrolina (2x0), Salgueiro (2x1), Belo Jardim (6x1), Retrô (1x0) e Afogados (4x1), além de conquistas na Copa do Nordeste perante ABC e Campinense, ambas por 2x0.

