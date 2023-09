A- A+

Sport Com sétima melhor campanha do returno, Sport vê chance de acesso reduzir Leão soma quatro jogos seguidos sem vencer na Série B do Brasileiro

Apesar do empate com o Botafogo-SP, no último domingo (3), a 26ª rodada da Série B acabou sendo positiva para o Sport. Antes correndo risco de deixar o G-4 mediante a um tropeço, o Rubro-negro viu os adversários diretos colaborarem em seus respectivos jogos, mantendo a equipe pernambucana no grupo de acesso. Contudo, Enderson Moreira e companhia precisam abrir os olhos, pois o Sport tem apenas a 7ª melhor campanha do returno. Além disso, viu as chances de voltar à Série A caírem.

Pela segunda vez nesta edição da Segundona, o Leão chegou a quatro jogos consecutivos sem vencer. As vitórias sobre CRB, Vila Nova e Novorizontino pareciam deixar o clube em uma caminhada tranquila para o acesso. O empate com o Tombense, na sequência, ainda fez o time da Praça da Bandeira manter uma distância de seis pontos para o 5º colocado. Gordura perdida nas derrotas para Guarani, em Campinas, e Ituano, na Ilha do Retiro. Na última rodada, conseguiu permanecer na vice-liderança e se manter dois pontos na frente de Juventude e Guarani, primeiros times fora do G-4.

Com três vitórias, dois empates e duas derrotas no segundo turno, o Sport tem um aproveitamento de 52,38% dos pontos disputados. São 11 pontos no recorte, três a menos que Atlético-GO, Juventude e CRB, líderes do returno. Ituano, Guarani e Vitória, com 12 pontos somados, são outros três times com desempenho superior ao do Leão. No primeiro turno, o Sport fechou os 19 compromissos com 61,4% de aproveitamento. Foram dez triunfos, cinco resultados de igualdade e quatro reveses.

Probabilidade de acesso reduz

Desde que enfileirou uma sequência negativa de quatro partidas, o Sport viu suas chances de acesso caírem em mais de 20%. Logo após derrotar o Novorizontino, o Leão viu a probabilidade de chegar à Série A atingir 87%. Agora, de acordo com dados matemáticos da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Rubro-negro tem 63,4% de possibilidade de atingir o objetivo faltando 12 rodadas.

Líder, o Vitória soma 84% de chance de chegar à elite. Atual terceiro colocado com os mesmos 46 pontos do Sport, o Novorizontino tem 57% de probabilidade de subir de divisão. Com 44 pontos ao lado de Juventude e Guarani, o Criciúma ocupa a quarta posição, mas vê a chance de retornar à Série A ser menor que as dos adversários, 5º e 6º lugares na tabela, respectivamente. Confira abaixo.

Chances de acesso

1 - Vitória (49 pontos) - 84%

2 - Sport (46 pontos) - 63,4%

3 - Novorizontino (46 pontos) - 57%

4 - Juventude (44 pontos) - 53%

5 - Guarani (44 pontos) - 47,7%

6 - Criciúma (44 pontos) - 34,4%

7 - Vila Nova (42 pontos) - 18,9%

8 - Atlético-GO (41 pontos) - 15,2%

9 - CRB (39 pontos) - 11,2%

10 - Ceará (38 pontos) - 10,1%

