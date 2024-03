A- A+

Futebol Com setores esgotados, Sport anuncia mais de 11 mil ingressos vendidos para Clássico das Multidões Partida válida pela semifinal do Pernambucano acontece no próximo sábado (16), na Arena de Pernambuco

No próximo sábado (16), o Clássico das Multidões deve fazer jus ao nome mais uma vez. Apesar de ser realizado com torcida única, os rubro-negros estão empolgados para encher a Arena de Pernambuco, diante do Santa Cruz, pelo confronto de volta da semifinal do Pernambucano. Em parcial divulgada na tarde desta segunda-feira (11), o Sport anunciou que 11.411 bilhetes já foram comercializados para a partida.

Mais um setor esgotado para a semifinal: passamos dos 11 mil rubro-negros e os setores Sul e Norte Superior já foram preenchidos!



O sócio da categoria 87 continua fazendo seu check-in! Confira o cronograma de vendas: https://t.co/7dmlQ1GSeq pic.twitter.com/kktFvigtca — Sport Club do Recife (@sportrecife) March 11, 2024

Com um valor promocional de R$ 15, o Sport informou que dois setores já foram esgotados: Sul Superior e Norte Superior. A venda para os dois locais foi feita de forma online, na plataforma oficial do clube.

Pela primeira partida da semifinal, Sport e Santa Cruz ficaram no 1x1, no Arruda. Na oportunidade, 35.601 tricolores compareceram à casa coral para acompanhar o Clássico das Multidões. Foi o maior público em jogos de futebol no Estado neste ano. Para o duelo na Arena, a expectativa é que, pelo menos, 40 mil rubro-negros estejam presentes.

Sócio e Público geral

Oeste Inferior

Assento Premium: R$ 140 (não sócio) / R$ 70 (sócio)

Leste Inferior: R$ 70 (Não sócio) / R$ 35 (meia e sócio)

Sul Inferior: R$ 40 (Não sócio)/R$ 20 (Sócio e meia)

Proprietário

Oeste Inferior: R$ 70

Camarote Oeste: R$ 70 e R$ 35 (meia)

Deck Oeste: R$ 70

Proprietário e sócio

Oeste Inferior: R$ 35

Camarote Oeste: R$ 35

Deck Oeste: R$ 35

Camarote Leste: R$ 35

Bilheterias físicas

Social

Terça-feira (12): 9h às 17h.

Arco

Terça-feira (12): 9h às 17h.

