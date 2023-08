A- A+

Futebol Com setores Hexa e Vermelho esgotados, Náutico se aproxima de recorde de público nos Aflitos em 2023 Mais de dez mil ingressos foram vendidos para o confronto. Recorde é do jogo contra o CSA, com 15.323 torcedores

O Náutico está próximo de bater seu recorde de público na Série C do Campeonato Brasileiro 2023. O clube anunciou nesta quinta (24) que os ingressos dos setores “Hexa” e “Vermelho” para o jogo contra o São Bernardo-SP, sábado (26), nos Aflitos, pela última rodada da primeira fase, foram esgotados, com mais de dez mil bilhetes comercializados. O Timbu ainda divulgou que restam os tickets da área “Caldeirão”, ao preço de R$ 20.

O melhor público do clube no ano foi no duelo diante do CSA, também pela Série C, com 15.323 torcedores no estádio. Na nona colocação, com 26 pontos, o Náutico precisa vencer o São Bernardo para avançar ao quadrangular do torneio.

“É uma decisão que teremos em casa. Uma partida importante para todos e estamos encarando da melhor maneira para, no sábado, poder ganhar”, afirmou o atacante Paul Villero. "O torcedor é importante para a gente. Sei que eles farão um 'caldeirão' e queremos dar alegria para eles", completou.

