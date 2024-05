A- A+

FUTEBOL FEMININO Com setores inferiores esgotados, CBF abre novo lote para amistoso da Seleção Brasileira no Recife Partida em preparação para os Jogos de Paris será realizada no dia 1 de junho, às 17h, na Arena de Pernambuco

Quem cogitou a possibilidade de estádio 'vazio' no amistoso da Seleção Brasileira feminina contra a Jamaica, se enganou. A torcida pernambucana já esgotou quatro setores da Arena de Pernambuco para a partida que será realizada no dia 1 de junho, às 17h. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) iniciou a venda de um novo lote nesta terça-feira (21).

Inicialmente, o setor Leste Inferior foi aberto nos valores de R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia). Com todos os ingressos vendidos, os setores Sul, Oeste e Norte foram disponibilizados no mesmo valor, mas também se esgotaram ao decorrer desta semana.

Com o valor mais acessível, o setor Leste Superior está disponível na plataforma Eleven Tickets, comercializados nos valores de R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia). O bilhete pode ser adquirido clicando aqui.

A busca significativa pelos ingressos para o amistoso pode servir como um teste para a Copa do Mundo Feminina em 2027, que será sediada no Brasil. A cidade do Recife receberá sete jogos, sendo cinco da fase de grupos, um das oitavas de final e um das quartas de final.

A partida contra a Jamaica também marcará o reencontro do torcedor pernambucano com a Seleção Brasileira feminina, que voltará a jogar em Pernambuco após 13 anos. A última partida aconteceu no ano de 2011, em um amistoso contra a Seleção de Pernambuco, realizado no Arruda.

Convocação

O técnico Arthur Elias convocou, no dia 10 de maio, as jogadoras que irão disputar os amistosos contra a Jamaica, que serão realizados na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata, e na Arena Fonte Nova, em Salvador, na Bahia, nos dias 1º e 4 de junho, respectivamente.

Confira a lista completa:

Goleiras

Lorena - Grêmio

Luciana - Ferroviária

Natascha - Palmeiras

Tainá - América-MG

Laterais

Fê Palermo - Palmeiras

Tamires - Corinthians

Yasmim - Corinthians

Zagueiras

Antônia - Levante-ESP

Rafaelle - Orlando Pride-EUA

Tarciane - Houston Dash-EUA

Thais Ferreira - Tenerife-ESP

Meias

Ana Vitória - Atlético de Madrid-ESP

Brena - Palmeiras

Duda Sampaio - Corinthians

Duda Santos - Ferroviária

Yayá - Corinthians

Atacantes

Adriana - Orlando Pride-EUA

Bia Zaneratto - Kansas City Current-EUA

Byanca Brasil - Cruzeiro

Cristiane - Flamengo

Gabi Nunes - Levante-ESP

Gabi Portilho - Corinthians

Jheniffer - Corinthians

Ludmilla - Atlético de Madrid -ESP

Marta - Orlando Pride-EUA

Priscila - Internacional

Veja também

RIO GRANDE DO SUL Avião de Leila Pereira resgata cerca de 100 animais no Rio Grande do Sul