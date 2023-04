A- A+

Futebol Com sexto gol no Pernambucano, Juba iguala Galego na artilharia do torneio e supera números de 2022 Com 11 gols e 10 assistências em 2023, atleta já superou número de bolas na rede e passes do ano anterior

Na vitória do Sport por 2x0 diante do Petrolina, na Ilha do Retiro, pela semifinal do Campeonato Pernambucano, os gols foram marcados pelos dois principais jogadores do clube em 2023: Vagner Love e Luciano Juba. Para o prata da casa, a bola na rede teve um gosto mais do que especial. Foi o sexto do meia, que agora divide a artilharia do Estadual, com Emerson Galego, do Petrolina.

Vivendo melhor fase da carreira, Juba ainda terá mais duas oportunidades de ultrapassar o atacante do time sertanejo e ficar isolado no topo de goleadores do Estadual. Já garantido na final, o Sport aguarda o adversário, que sairá do vencedor entre Retrô e Salgueiro, que jogam neste sábado (8), na Arena de Pernambuco.



Ao todo, já são 11 bolas na rede na temporada e 10 assistências de Luciano Juba. A fase é tão positiva que ele já superou as estatísticas de 2022, quando marcou 10 vezes e deu nove passes a gol.

De saída do Leão



Juba só deve permanecer no Sport até agosto deste ano, após assinar um pré-contrato com o Bahia para defender o Tricolor de Aço. Os baianos tentaram antecipar a vinda do meia já para o mês de abril, mas o Leão negou.



Enquanto permanece no Sport, o meia vai ajudando o clube a vencer, com um desempenho que tem agradado o técnico. “A equipe joga um futebol vistoso, que eu gosto. Mesmo que algumas pessoas só enxerguem as coisas erradas. Estamos chegando em uma segunda final e espero que a nossa resposta seja positiva”, finalizou.

