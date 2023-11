Com show de brasileiros, confira resultados desta quarta-feira (29) da Champions League

A- A+

Maior campeão da Liga dos Campeões, o Real Madrid segue a passos firmes na busca por mais uma "orelhuda". Nesta quarta-feira (29), a equipe merengue passou sufoco, mas derrotou o Napoli, por 4x2, no Santiago Bernabéu, para chegar à quinta vitória e manter os 100% de aproveitamento no Grupo C do torneio. Autor de um belo gol, o brasileiro Rodrygo teve mais uma boa atuação com a camisa do clube espanhol.

Tentando a classificação antecipada, o Napoli até chegou a abrir o placar com Giovanni Simeone. Logo em seguida, Rodrygo recebeu de Brahim, fintou o marcador e acertou o ângulo. A virada do Real veio ainda aos 21, com Bellingham, de cabeça. No segundo tempo, Anguissa deixou tudo igual no primeiro minuto, mas Nico Paz e Joselu decretaram o triunfo espanhol.

Com sete pontos, o Napoli precisa apenas de um empate com o Braga na última rodada para ficar com a classificação. Jogando em casa, o clube português ficou no 1x1 com o Union Berlín.

Pelo Grupo B, o Arsenal garantiu sua classificação ao golear o Lens, por 6x0, com um show brasileiro. Gabriel Jesus e Gabriel Martinelli brilharam com um gol e uma assistência cada, contribuindo para a equipe de Londres chegar a 12 pontos e garantir a primeira posição. O brasileiro naturalizado italiano Jorginho marcou o sexto da vitória dos Gunners.

A segunda colocação do grupo é do PSV, que venceu o Sevilla por 3x2, na Espanha. Jogando no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, o Sevilla chegou a abrir 2x0 no marcador, mas após um apagão na etapa complementar, viu os holandeses garantirem os três pontos.

Depois de garantir a classificação de forma antecipada na rodada passada, o Bayern de Munique ficou no empate sem gols com o Copenhagen, na Alemanha, pelo Grupo A. No outro duelo da chave, o Manchester United abriu 3x1 sobre o Galatasaray, na Turquia, mas cedou o empate aos donos da casa. O time inglês amarga a lanterna do grupo com quatro pontos, contra cinco de dinamarqueses e turcos.

Pelo Grupo D, Real Sociedad e Inter de Milão - ambos com 11 pontos - vão definir a liderança na última rodada. Enquanto os espanhóis ficaram no empate sem gols com o RB Salzburg, na Espanha, os italianos ficaram no 3x3 com o Benfica, em Lisboa, após estarem perdendo por 3x0.



