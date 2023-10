A- A+

Vôlei Com show de Darlan, Brasil vence Cuba de virada e se mantém vivo no Pré-olímpico de vôlei Brasil ainda precisa vencer os dois jogos que restam para se garantir em Paris-2024; sábado será contra o Irã

Em jogo emocionante e com Darlan vibrante e matador, o Brasil venceu Cuba por 3 a 1 (23/25, 25/18, 25/20 e 25/20), nesta sexta-feira (6), no Maracanãzinho, se manteve vivo no Pré-olímpico e na disputa por uma vaga nos Jogos de Paris. Agora, o Brasil tem cinco jogos e quatro vitórias. A seleção de Renan dal Zotto precisa vencer as duas partidas que restam para garantir o passaporte para a Olimpíada. Neste sábado, enfrenta o Irã, às 10 horas. O time iraniano só ganhou do Catar até agora e vive crise interna, com briga no vestiário e com pedido de demissão do técnico.

Ainda hoje acontecerão as demais partidas do grupo, incluindo Itália x Irã (13h30), Ucrânia x Catar (17h) e Alemanha x República Tcheca (20h30).

Darlan, sem dúvida o mais festejado pela torcida, e Lucão foram os maiores pontuadores do Brasil, com 20 e 14 pontos, respectivamente. Pelo lado de Cuba, o canhoto Jaime Herrera e Marlon Yant foram os destaques. Darlan vibrava a cada ponto e chamava a torcida consigo. Não à toa foi o nome mais festejado pelo público no Maracanãzinho. O oposto deu show à parte.

O Brasil havia recuperado as rédeas da classificação após a vitória da Alemanha contra a Itália, por 3 a 1, na quarta-feira. Isso porque os alemães já haviam vencido o Brasil e assim, o time de Renan dal Zotto não precisaria mais de combinações de resultados para ficar entres os dois primeiros colocados do torneio. Bastava vencer todas as partidas, incluindo a Ucrânia, também na última quarta-feira. Foi no sufoco, por 3 a 2, mas manteve o Brasil vivo na disputa.

A classificação brasileira depende apenas dos resultados do próprio time. O Brasil precisa vencer o Irã, amanhã, às 10 horas, e a Itália, no último jogo do Pré-olímpico, no domingo. Amanhã, Cuba pega a Itália (13h30) e, no domingo, enfrenta o Irã.

Mas o ponto perdido na vitória por 3 a 2 sobre a República Tcheca pode cobrar o preço no fim, uma vez que a vaga pode ser decidida num desempate por sets.

Apenas os dois primeiros colocados do grupo se classificam para Paris 2024 via Pré-Olímpico. As oito seleções da chave se enfrentam em turno único e a última rodada será no domingo. Além do grupo do Brasil, o Pré-Olímpico tem outras duas chaves em disputa, uma no Japão e outra na China.

Se o Brasil não terminar entre em primeiro ou segundo no Pré-Olímpico, terá de esperar a disputa da VNL do ano que vem para saber se terá vaga em Paris-2024 via ranking mundial. A preferência é para os mais bem colocados de países de continentes ainda não garantidos. A situação seria muito ruim, uma vez que toda a preparação para os Jogos ficaria prejudicada.

Cada partida vale ponto no ranking e o Brasil está parelho com a Argentina, que disputa o Pré-olímpico do Grupo B, contra Polônia, Canadá, Bélgica, Bulgária, Holanda e China e México. Os argentinos estão na quarta posição.

O Brasil iniciou a partida em quarto no grupo, atrás da Alemanha, Itália e Cuba. O primeiro set foi lá e cá, mesmo quando Cuba abria dois pontos, o Brasil chegava no placar. Ambas equipes cometeram vários erros e o bloqueio amorteceu jogadas de ambos os lados. Depois de perder um set disputado, com placar de 23 a 25, o Brasil empolgou a torcida quando abriu 14 a 12 na segunda parcial. Daí em diante, só deu Brasil. E de tudo quanto é jeito. O Brasil fechou em 25 a 18, com mais emoção: Cuba pediu revisão de ataque que não havia tocado no bloqueio.

O terceiro set também teve um Brasil assertivo com destaque para Lucão e Darlan. O ponto que sacramentou a vitória parcial foi no saque de Darlan, uma bomba (25 a 20). A última parcial foi nervosa, dois erros de Honorato custaram uma virada no placar (7 a 9). Mas foi o atacante que colocou o Brasil de novo no jogo com um bloqueio no 13 a 13. Darlan comandou o final da parcial, com show nos contra-ataques e no saque, e Lucão fechou a partida com ataque rápido pelo meio.

