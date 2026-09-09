Com show de Ferran Torres e Dembélé, PSG estreia com goleada na Champions
Espanhol marcou hat-trick, enquanto francês anotou doblete
O Paris Saint-Germain, atual bicampeão europeu, iniciou a defesa do título na LIga dos Campeões com uma goleada por 6 a 1 sobre o Slovan Bratislava nesta quarta-feira, no Parque dos Príncipes.
Em meio a uma crise no início da temporada na França, o PSG curou suas feridas graças a dois gols de Ousmane Dembélé (17', 23') e de Ferran Torres (31', 47', 57').
O Slovan marcou seu gol de honra no segundo tempo (59') com Suleiman Camara, e os parisienses chegaram ao sexto na reta final com Fabián Ruiz (87').
Graças a essa vitória expressiva, o PSG assume logo de cara a primeira posição na classificação única de 36 equipes pelo saldo de gols (+5), superando o Barcelona (+4), que horas antes bateu o Feyenoord por 5 a 1.
O PSG reencontra a vitória depois de quase um mês, quando venceu o Aston Villa por 2 a 1 e conquistou a Supercopa da Uefa.
Desde então, a equipe foi derrotada pelo Lens na Supercopa da França e protagonizado um início muito decepcionante no Campeonato Francês, com dois empates (Rennes e Lille) e uma derrota (Monaco) nas três primeiras rodadas.
Passeio
O Slovan parecia a vítima perfeita para o PSG retomar o rumo, e foi exatamente o que aconteceu, apesar de o técnico Luis Enrique ter rodado o elenco e deixado inicialmente no banco nomes de peso como Marquinhos, Désiré Doué, João Neves e Khvicha Kvaratskhelia.
Dembélé abriu o placar aproveitando o rebote de uma finalização de Nuno Mendes que havia batido na trave e marcou novamente de cabeça, após receber cruzamento de Dro Fernández.
Minutos depois, o Bola de Ouro passou de artilheiro a garçom, cruzando a bola na marca do pênalti para Ferran Torres se antecipar à marcação e empurrar para o fundo da rede.
No segundo tempo, o atacante espanhol marcou mais duas vezes: primeiro, batendo colocado da entrada da área; depois, desviando escanteio cobrado por Dembélé pela direita.
O Slovan marcou em sua primeira chance real na partida, graças ao jogador da seleção da Gâmbia nascido na Espanha, Suleiman Camara.
Foco
Com tudo decidido, Luis Enrique foi poupando suas peças: Dembélé e Torres foram substituídos e ovacionados pelo público Parque dos Príncipes.
O sexto gol saiu nos minutos finais, novamente após um escanteio, desta vez em um chute de Fabián Ruiz.
Com a missão cumprida neste início de Champions, o PSG pode esquecer o torneio europeu até a visita ao Manchester City, em meados de outubro, pela segunda rodada.
Antes disso, o foco deverá ser total no Campeonato Francês, começando já pela visita ao Brest no próximo domingo, com a equipe precisando dos três pontos para não ficar ainda mais para trás na tabela.