Com show de Haaland, City goleia Leipzig e avança às quartas da Champions League

A- A+

Leia também

• Inter de Milão resiste ao Porto fora de casa e avança às quartas de final da Liga dos Campeões

Com uma impressionante exibição de faro de gol de Erling Haaland, autor de cinco gols na partida, o Manchester City goleou por 7x0 o RB Leipzig nesta terça-feira (14) e se classificou para as quartas de final da Liga dos Campeões da Europa.

Depois do empate em 1x1 no jogo de ida da Alemanha, o City não deu chances para o adversário jogando no Etihad Stadium, com uma chuva de gols de Haaland (22', 24', 45'+2, 53' e 58). Completaram a festa inglesa Ilkay Gundogan (49') e Kevin de Bruyne (90'+2).

"Foi um jogo fantástico, é a única maneira de descrever. O melhor jogo que já fiz neste nível, mas uma vez já marquei nove gols em um jogo", declarou o atacante, que no Mundial Sub-20 de 2019 balançou as redes nove vezes pela Noruega contra Honduras.

Com a classificação, os 'Citizens' voltam ao 'Top 8' europeu em sua missão de conseguir seu primeiro título continental.

O primeiro gol dos ingleses saiu depois de uma decisão muito discutida da arbitragem. Aos 20 minutos de jogo, o VAR chamou o juiz de campo para revisar um toque de mão de Benjamin Henrichs dentro da área e Haaland abriu o placar na cobrança de pênalti.

- 34 gols em 25 jogos -

Dois minutos depois, com o Leipzig ainda tentando reagir, o goleiro Janis Blaswich deu um chutão para frente e o City contra-atacou. De Bruyne bateu de fora da área no travessão e Haaland aproveitou o rebote para fazer de cabeça.

O faro de gol do norueguês voltou a aparecer pouco antes do intervalo. Após cobrança de escanteio, o português Ruben Dias cabeceou na trave e a bola foi passando por cima da linha até que o camisa 9 apareceu para mandar para as redes.

Aos 22 anos, Haaland vem batendo vários recordes de precocidade. Com 34 gols em 25 jogos na Champions, ele já é o jogador mais jovem a balançar as redes mais de 30 vezes na competição, superando Lionel Messi - que conseguiu o feito aos 23 anos -, e o que precisou de menos partidas para chegar a tal número.

A festa dos 'Citizens' continuou no segundo tempo com Gundogan acertando um belo chute cruzado após tabela com Jack Grealish.

- Haaland iguala Messi e Luiz Adriano -

Mas a noite era de Haaland, que fez seu quarto gol ao aproveitar um rebote do goleiro em um lance que já tinha finalizado de cabeça subindo muito mais alto que a defesa alemã.

Pouco depois, ele marcou o quinto, em mais um rebote de Blaswich dentro da área.

Apenas dois jogadores tinham marcado cinco gols em um jogo de Champions: o brasileiro Luiz Adriano (atualmente no Internacional), com Shakhtar Donetsk contra o Bate Borisov em 2014, e Lionel Messi pelo Barcelona contra o Bayer Leverkusen em 2012.

Com sua impressionante atuação, Haaland assumiu a artilharia da atual Champions com dez gols, seguido pelo egípcio Mohamed Salah, do Liverpool, que soma oito antes de sua equipe enfrentar o Real Madrid no jogo de volta das oitavas (vitória dos espanhóis por 5x2 na ida).

Faltando 30 minutos para o fim da partida, o técnico do City, Pep Guardiola, substituiu Haaland por Julián Álvarez, tirando a possibilidade de o norueguês se tornar o primeiro jogador da história a marcar seis gols em um jogo de Champions.

"Com certeza gostaria de ter jogado mais, mas também há outros jogadores", relativizou Haaland.

Nos acréscimos, De Bruyne recebeu de Riyad Mahrez e mandou a bola no ângulo para fechar a goleada dos 'Citizens' e dar fim à noite de pesadelo do Leipzig.

Veja também

Futebol Íbis × Náutico: Confira onde assistir e veja prováveis escalações