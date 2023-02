Com sinal de alerta ligado, Santa Cruz visita o Salgueiro, pelo Pernambucano

A- A+

Fora da zona de classificação ao mata-mata do Campeonato Pernambucano e da posição que permite classificá-lo para a Série D do Campeonato Brasileiro 2024 – caso não obtenha o acesso à Série C neste ano –, o Santa Cruz ligou o sinal de alerta. Na sétima posição e acumulando cinco empates em seis jogos na competição, o Tricolor visita o Salgueiro, neste sábado (4), no Cornélio Barros, precisando de um triunfo para não fazer do primeiro semestre um início frustrante de temporada.



Se o Santa Cruz ficar na primeira fase do Estadual abaixo de ao menos duas equipes que estão em divisão igual ou inferior no cenário nacional, não terá vaga garantida na quarta divisão do ano que vem. Hoje, a Cobra Coral está atrás de Retrô (2º), Salgueiro (4º), Central (5º) e Porto (6º). Náutico (Série C) e Sport (Série B) não entram na conta.



"Precisamos passar por cima das adversidades. A classificação diz: 'vamos Santa, vamos que dá para você ir', mas as oportunidades estão passando e não estamos conseguindo vencer", desabafou o técnico Ranielle Ribeiro.





Para o confronto, o Santa Cruz terá o desfalque do lateral-esquerdo Ian Rodriguez, com dores na coxa. Também com dores na mesma região, o volante Daniel Pereira é dúvida para o confronto. Em compensação, o Tricolor pode contar com a estreia do meia Felipe Gedoz, um dos reforços mais conhecidos no cenário nacional trazidos pelo clube.



Gedoz, de 29 anos, tem passagens por clubes do Uruguai, como Guarani de Aires, Defensor Sporting, e Nacional, além de atuar no Brugge, da Bélgica, e em equipes brasileiras, como Athletico, Goiás, Vitória, Remo e Brasiliense.

“Eu venho de um período inativo, mas não significa que estou muito abaixo. Preciso de mais alguns dias para me colocar melhor em forma, mas garanto que, nos minutos em que ele (técnico) me utilizar, estarei pronto para ajudar a equipe. Acredito que estou em uns 85% no meu nível físico”, afirmou, preferindo não cravar se começará ou não o jogo como titular. “Quem define isso é o treinador. A gente se prepara durante a semana, mas quem decide é ele”.

Ficha técnica



Salgueiro

César Tanaka; Gabriel, Gustavo, Luis Eduardo e Wesley; Anderson Recife, Bartô, Gaspar e Samuel; Juan Kelson e André. Técnico: Marcos Tamandaré



Santa Cruz

Geaze; Tharlles, Ítalo Melo, Yan Oliveira e Ian Rodriguez; Arthur Santos, Anderson Ceará e Marcelinho (Gedoz); Anderson Paulista, Pipico e Lucas Silva. Técnico: Ranielle Ribeiro



Local: Cornélio de Barros (Salgueiro/PE)

Horário: 16h30

Árbitro: José Woshington da Silva. Assistentes: Ricardo Bezerra Chianca e Gilberto Freire de Farias

Transmissão: Nosso Futebol e One Football

