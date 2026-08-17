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FUTEBOL Com situações indefinidas, atacantes brasileiros ficam de fora da Supercopa da Inglaterra Ausentes na decisão da Community Shield, Martinelli, Jesus e Savinho devem ser negociados por Arsenal e City

A vitória do Arsenal por 3 a 0 sobre o Manchester City, válida pela Community Shield (a Supercopa da Inglaterra, disputada entre o campeão da Premier League e da FA Cup) acabou marcada pela ausência de 3 dos 4 jogadores brasileiros que atualmente defendem as cores dos dois clubes.

Os atacantes Gabriel Martinelli e Gabriel Jesus, do Arsenal, e Savinho, do Manchester City, vivem a expectativa de serem negociados na atual janela de transferências, motivo pelo qual não foram relacionados para o confronto que abre oficialmente a temporada do futebol inglês.

Do lado dos Gunners, duas situações distintas: Gabriel Martinelli avalia opções de mercado, tendo rejeitado recentemente uma proposta do Galatasaray, da Turquia. No Arsenal desde 2019, o ponta direita foi reserva do time de Mikel Arteta na temporada passada e segue cogitando uma possível transferência, após representar a seleção brasileira na Copa do Mundo. Porém, não há nada definido até o momento.





A saída de Gabriel Jesus é mais certa: o centroavante, que viveu seu auge no Manchester City e conviveu com lesões graves nos últimos anos de Arsenal, foi coadjuvante nos títulos recentes do clube londrino. A imprensa italiana relata interesse do Napoli, porém nenhuma proposta oficial foi feita ainda. O alto salário do atacante (cujo vínculo com o Arsenal vai até junho de 2027) é visto como um impeditivo para possíveis interessados.

Enquanto isso, Savinho tem sua situação bastante definida em Manchester: em busca de maior protagonismo e tempo de jogo, o jovem atacante de 22 anos expressou o desejo de deixar os Citizens nesta janela, tendo como destino prioritário o Tottenham Hotspur, onde atuaria ao lado do também brasileiro Richarlison.

O único jogador brasileiro que entrou em campo na final deste domingo foi Gabriel Magalhães. O zagueiro, pilar das conquistas recentes do Arsenal, foi titular na decisão da Supercopa.

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