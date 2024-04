A- A+

NÁUTICO Com sobras, Náutico vence o ABC fora de casa, quebra jejum e conquista a primeira vitória na Série C Timbu encerrou jejum de oito jogos sem vencer e bateu o ABC no Frasqueirão após sete anos

Quebra de jejuns em Natal. Após sete anos, o Náutico venceu o ABC no Frasqueirão neste sábado (27) e, de quebra, encerrou a sequência negativa de oito jogos sem ganhar, conquistando a primeira vitória na Série C do Campeonato Brasileiro. Em jogo equilibrado, o Timbu teve uma boa atuação coletiva e foi mais eficiente nas finalizações, derrotando o Elefante por um placar de 3 a 0, com gols de Gustavo Maia, Paulo Sérgio e Thiago Lopes.

Com o triunfo, a equipe pernambucana assume temporariamente a vice-liderança do Brasileirão, com quatro pontos somados. No próximo confronto, em casa, o Náutico recebe o Ypiranga, no sábado (4), nos Aflitos.

O jogo

A primeira etapa da partida foi marcada pelo equilíbro entre as equipes. Até os 15 primeiros minutos, não houve nenhuma chance clara de gol. No início, o ABC teve mais posse de bola e tentou finalizações de longa distância, enquanto o Náutico apostava na marcação com precisão, sem dar espaços para a equipe adversária.

A primeira finalização do Timbu veio aos 17 minutos, nos pés de Gustavo Maia. O atacante pegou mal na bola e finalizou sem chances de perigo para o goleiro Carlos Eduardo.

Aos 25, a equipe mandante chega com perigo com Ruan. O goleiro Vagner se atrapalha, mas consegue evitar o gol. O Náutico respondeu com Arnaldo, que finalizou nas mãos do goleiro.

Três minutos depois, na base da insistência, o Náutico dá o pontapé na vitória. Cléo Silva cruza pela direita para Gustavo Maia, que bateu de primeira para a defesa do goleiro. Na sobra, o meia empurra para o fundo da rede e abre o placar no Frasqueirão.

Com a vantagem, o Alvirrubro recuou e deu espaço para o ABC pressionar. Aos 37, Wallyson tenta um chute, mas finaliza sem perigo e o placar segue igual até o fim dos primeiro tempo.

Contra-ataques define o jogo

Na segunda etapa, o jogo manteve o equilíbrio. Aos dez minutos, uma finalização para cada lado, ambas sem sucesso. Aos 14 minutos, a "lei do ex" mudou o jogo a favor da equipe Alvirrubra. No contra-ataque pela esquerda, puxado por Gustavo Maia, Marco Antônio recebe a bola e cruza para Paulo Sérgio. De cabeça, o atacante amplia o placar para o Timbu. 2 a 0 na Frasqueira.

Atrás no placar, o Elefante passou a pressionar, mas esbarrava na marcação da equipe visitante, que passou a ter mais posse de bola e dominar o jogo em seguida. Aos 33, em mais um contra-ataque, Leandro Barcia recebeu a bola de Felipe Albuquerque e tocou na medida para Thiago Lopes anotar o terceiro do Timbu na partida e fazer o seu primeiro gol com a camisa Alvirrubra. Náutico vence e convence, conquistando sua 13ª vitória contra o ABC e quebrando o jejum de sete anos sem ganhar do adversário fora de casa.

Ficha do jogo

ABC 0

Carlos Eduardo; Felipe Albuquerque, Wesley Santos, Richardson e Manoel (Romário); Daniel, Erick Varão (Sammuel), Pedro Felipe e Gabriel Santiago (Diego Jardel); Wallyson (Adryan) e Ruan (Daniel Cruz). Técnico: Marcelo Cabo

Náutico 3

Vagner; Arnaldo, Joecio, Rafael Vaz e Diego Matos (Luiz Paulo); Sousa (Patrick Allan), Marco Antônio e Wendel Lessa (Lorran); Cléo Silva (Leandro Barcia); Gustavo Maia (Thiago Lopes) e Paulo Sérgio. Técnico: Mazola Júnior



Local: Frasqueirão (Natal/RN)

Árbitro: Hieger Tulio Cardoso (MG)

Assistentes: Ricardo Junio de Souza e Pablo Almeida da Costa (ambos de MG)

Gols: Gustavo Maia, aos 31' do 1T, Paulo Sérgio, aos 14' do 2T e Thiago Lopes, aos 33' do 2T (NAU)

Cartões amarelos: Pedro Felipe (ABC); Sousa (NAU); Erick Varão (ABC); Daniel (ABC)

Público: 4.232 torcedores

Renda: R$ 77.573,00





