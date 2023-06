A- A+

Futebol Com Souza decisivo, bola parada é arma do Náutico em vitórias na Série C Em todos os jogos que o Timbu saiu vencedor na competição, as faltas e escanteios foram cruciais nos gols

Se tem vitória do Náutico na Série C do Campeonato Brasileiro, tem gol de bola parada. Em todas as quatro conquistas no torneio até o momento na competição, o Timbu balançou as redes em jogadas de cobrança de falta ou escanteio. Quase sempre com a participação decisiva do meia Souza, de 35 anos.

O caso mais recente foi na vitória por 2x0 diante do Volta Redonda, nos Aflitos, na rodada passada da Série C. Souza cobrou falta com categoria e marcou um golaço, o segundo do duelo - o primeiro foi de Jael. Na mesma partida, o camisa 8 quase balançou a rede outras vezes por meio da bola parada, mas o goleiro Jean Drosny evitou que o alvirrubro elevasse sua participação em gols.

Victor Ferraz ao lado de Souza, que completou 100 jogos pelo Náutico

Contra o São José, nos Aflitos, na segunda rodada, que marcou a primeira vitória do Náutico no torneio, Souza foi o garçom na cobrança de escanteio que gerou o gol de cabeça de Jael.

Diante do Floresta, também em casa, o camisa 8 marcou de falta. No fim, foi a vez de Eduardo levantar na área e Juan Gauto, de cabeça, deixar o dele. Dois gols oriundos de bola parada e triunfo por 3x1. Fechando a lista, Souza cobrou o escanteio que gerou o gol de Denilson, de cabeça, na única vitória do Náutico fora de casa na Série C, contra o Pouso Alegre.

Diante do Volta Redonda, Souza completou 100 jogos com a camisa do Náutico, com 24 gols marcados. “Pela competitividade do campeonato, a bola parada vira um trunfo forte. Tenho certeza que nossa equipe é uma das melhores nisso”, comemorou o treinador Fernando Marchiori.

Jael e Jean desfalques

Marchiori terá dois desfalques para o próximo jogo do Náutico na Série C do Campeonato Brasileiro, segunda (12), contra o Confiança, no Batistão. O volante Jean Mangabeira e o atacante Jael receberam o terceiro cartão amarelo e estão suspensos.

Enquanto o volante foi advertido por uma falta, o centroavante acabou levando cartão após tirar a camisa ao comemorar um gol. Ambos só estarão à disposição na rodada posterior, contra o Botafogo, no dia 19 de junho, no Almeidão.

Sem Jean, a tendência é que Juan Gauto entre na cabeça de área. Outra possibilidade seria colocar Victor Ferraz no setor, acionando Diego Ferreira na lateral. Na frente, com a ausência de Jael, Júlio pode ganhar uma oportunidade no time principal.

