Um dos principais nomes do Náutico na temporada, Souza mais uma vez foi decisivo para ajudar o clube a vencer no Campeonato Pernambucano. Com um gol e participação em outro, o camisa 8 contribuiu no triunfo por 2x0 da equipe diante do Belo Jardim, nesta quarta (18), nos Aflitos, pela quarta rodada da competição. Os alvirrubros assumiram momentaneamente a liderança do Estadual, com sete pontos - mesma pontuação do Sport, mas com vantagem em gols marcados.



Cinco minutos e o primeiro cartão de visitas do Náutico veio dos pés de Souza. Em cobrança de falta, o camisa 8 acertou o travessão do Belo Jardim. Com facilidade para avançar pelos lados, o Timbu sufocou os visitantes e foi mostrando que o gol seria uma questão de tempo.



O Náutico seguiu pressionando, mas nada da rede balançar. Ou melhor, balançou, mas no lado de fora. Aos 25, Souza cruzou rasteiro e Júlio ia marcando um golaço de letra, mas não acertou o alvo.



A bola parecia se recusar a entrar. Quando Juan Gauto achou Júlio na cara do gol, o torcedor alvirrubro já estava pronto para vibrar. A finalização foi bonita, porém esbarrou novamente na trave. Pela segunda vez, o poste dos Aflitos não deixou o Timbu marcar. Um primeiro tempo intenso dos alvirrubros, com um 0x0 que estava prestes a acabar.



Virou o lado, vieram os gols



Assim como no primeiro tempo, foi em uma cobrança de falta de Souza que o Náutico voltou a buscar o gol diante do Belo Jardim. Agora, com um final feliz para os alvirrubros. O goleiro deu rebote após a cobrança e Matheus Carvalho empurrou para as redes.

Quando a torcida ainda celebrava o primeiro gol, o Náutico ampliou. E de forma espetacular. Souza chutou de fora da área e acertou o ângulo de Pezão. Em apenas seis minutos, o Timbu fez 2x0.



Com o jogo mais tranquilo, o técnico Dado Cavalcanti aproveitou para descansar Matheus Carvalho, Souza (bastante aplaudido) e Victor Ferraz. Após a vitória, a equipe se prepara para estrear pela Copa do Nordeste, domingo (22), contra o Atlético/BA, no Carneirão.

Cara nova nos Aflitos



Quem esteve presente nas arquibancadas dos Aflitos foi o novo reforço do Náutico, o zagueiro Paulo Miranda. O atleta chega para reforçar o setor que já conta com Anilson, Denilson, Odivan e Diego.

Ficha técnica

Náutico 2

Vagner; Victor Ferraz (Diego Ferreira), Anilson, Denilson e Diego Matos; Juan Gauto, Jean Mangabeira (Nathan), Souza (Fernando Neto) e Matheus Carvalho (Luis Felipe); Júlio (Kayon) e Paul Villero. Técnico: Dado Cavalcanti

Belo Jardim 0

Edvando Pezão; Vitor Carlos (Cirilo), Thiago Recife, Marlon (Relry) e Leandro Mendes; Marcondes, Gustavo e Gil Mineiro; Luciano Grafite (Danilo Bala), Berg e Vitor Alagoano (Deivide). Técnico: Thyago Marcolino

Local: Aflitos (Recife/PE)

Árbitro: Michelangelo Martins de Almeida Junior. Assistentes: Marcelino Castro de Nazare e Elaise Juliana Santana Ferreira

Gols: Matheus Carvalho (aos 4 do 2ºT), Souza (aos 6 do 2ºT)

Cartões amarelos: Jean Mangabeira, Victor Ferraz (N); Gustavo (B)

