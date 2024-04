A- A+

Copa do Nordeste Com Sport e Náutico jogando no mesmo dia, CBF divulga tabela detalhada da segunda fase do Nordestão Jogo entre Sport e Ceará está marcado para acontecer na Arena Pernambuco; Náutico visita o Bahia na Fonte Nova

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta quarta-feira (3) a tabela detalhada da fase eliminatória do Nordestão. O Sport recebe o Bahia na próxima quarta-feira (10), na Arena Pernambuco, às 21h30. No mesmo dia e horário, o Náutico vai até Salvador enfrentar o Bahia, na Arena Fonte Nova.

O jogo entre Rubro-negros e Alvinegros, aliás, vem sendo marcado por uma novela a respeito da segurança pública. Após a Federação Carense de Futebol e o Ceará endossarem o pleito da Procuradoria do STJD de retirar o mando de campo do Sport para o duelo, a Polícia Militar chegou a emitir um ofício em que declarava que a "segurança absoluta" só poderia ser possível com os portões fechados.

o Sport alegou ter recebido a recomendação da PM com surpresa e chegou a emitir uma nota argumentando que os mesmos órgãos competentes em organizar a segurança de eventos maiores, como o Carnaval, também são capazes de garantir a segurança do evento esportivo. O clube também afirmou que espera o posicionamento do Governo do Estado.

Apesar da situação, o secretário de Defesa Social de Pernambuco, Alessandro Carvalho, esclareceu o ofício enviado pela Polícia Militar para o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e garantiu segurança para a realização da partida entre Sport x Ceará com a presença de torcida das duas equipes.

Outros jogos

Antes dos pernambucanos, o jogo entre CRB e Botafogo-PB, abre as quartas de final da competição na próxima terça-feira (9), às 20h. A segunda fase, contudo, finaliza apenas no sábado (20). No dia, o Fortaleza recebe o Altos-PI, às 19h30, na Arena Castelão.

As partidas de semifinal, realizadas em jogo único, estão marcadas para o dia 24 de abril. Já a final, jogada em ida e volta, foi confirmada apenas para o mês de junho, sendo jogadas no dia 5 e 9 do mês. A Confederação não divulgou o horário das partidas.

Confira as datas



Quartas de final

CRB x Botafogo-PB (09/04), às 20h, no Rei Pelé

Sport x Ceará (10/04), às 21h30, na Arena Pernambuco

Bahia x Náutico (10/04), às 21h30, na Arena Fonte Nova

Fortaleza x Altos-PI (20/04), às 19h30, na Arena Castelão

Semifinal

Jogo 1 (24/04)

Jogo 2 (24/04)

Final

Ida (05/06)

Volta (09/06)



Veja também

LIBERTADORES Fernando Diniz analisa empate do Fluminense com o Alianza Lima na Libertadores: "Resultado justo"