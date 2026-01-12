A- A+

Futebol Com Sport e Retrô, veja como ficaram os jogos da segunda fase da Copinha Leão e Fênix seguem vivos na disputa, enquanto Náutico e Santa Cruz foram eliminados na fase de grupos

Começa hoje a segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2026. Ao todo, 64 clubes avançaram para a etapa, sendo dois deles pernambucanos: Sport e Retrô. O Leão duela nesta noite contra o América-RN, em Bálsamo. Já a Fênix entra em campo amanhã perante o Internacional. Náutico e Santa Cruz já foram eliminados.

Campanhas

O Sport foi o líder do Grupo 4. Na primeira fase, a equipe estreou ganhando por 2x1 do Linense. Depois, empatou em 1x1 com o Forte-ES e, por fim, encerrou a participação na primeira fase ao derrotar o Mirassol por 3x0.

“Nosso objetivo principal era classificar. Pegamos um grupo difícil. Enfrentamos a Linense na estreia e, como estamos com um grupo mais jovem, os meninos sentiram um pouco. Fomos conseguindo nos ajustar durante a partida. Depois, pegamos a equipe do Forte, que trouxe bastante dificuldade. Não conseguimos fazer nosso jogo. Eles nos anularam, marcando bem. Agora, encerramos essa fase contra o Mirassol, em uma grande partida”, afirmou o técnico do Sport, Ítalo Santiago.

“Nossos atletas estão ganhando ritmo na competição. São alguns meninos do sub-20 que não estavam tendo tanta minutagem e agora estão com essa oportunidade, agarrando com unhas e dentes. Tudo isso junto com os meninos do sub-17. Terminamos o jogo passado com três jogadores nascidos em 2009. Então foi muito boa essa primeira fase”, completou.

O treinador também destacou como tem sido o primeiro trabalho como comandante do time da Copinha. “Está sendo um ano de evolução não somente para os meninos, mas para mim também. Estudo muito os jogos e estou tentando fazer o melhor, debatendo com a comissão, trocando ideias. Assim todos crescem. Isso mostra como está nossa base, como implantamos esse espírito que o Sport tem”, ressaltou.

No Grupo 31, o Retrô também terminou na liderança, com sete pontos. A equipe venceu os dois primeiros jogos, contra São Bento (3x2) e Cascavel (2x0) e terminou com um empate em 0x0 com a Juventus.



Jogos

Além do jogo do Sport, outras 15 partidas marcam hoje a abertura da segunda fase: Chapecoense x Votuporanguense, Grêmio x Atlético-BA, Goiás x Mirassol, Athletico x Ceará, Grêmio Prudente x Osasco Sporting, Athletic x XV de Jaú, Corinthians x Guarani, Bahia, Atlético-PI, América-MG x Inter de Limeira, Botafogo-SP x Vasco, Guanabara City x Tuna Luso, Cruzeiro x Meia Noite, Ponte Preta x Francana, Ferroviária x Real Brasília e Santos x Cuiabá.

Amanhã, é a vez de RB Bragantino x Comercial de Tietê, Canaã-DF x Figueirense, São Paulo x Portuguesa, Operário-PR x Independente-AP, Juventude x Águia de Marabá, Botafogo x São José-AP, Fortaleza x Novorizontino, IAC x União Mogi, Fluminense x Referência, Ituano x Água Santa, Palmeiras x Vitória, Flamengo-SP x Monte Roraima, Audax x Santo André, Ibrachina x Atlético-MG, Retrô x Internacional e Nacional x Juventus.

