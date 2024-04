A- A+

Copa do Brasil Com Sport presente, sorteio da terceira fase da Copa do Brasil tem data definida pela CBF Leão está no Pote 2 e pode faturar R$ 3,465 milhões se avançar às oitavas de final

Pouco mais de um mês após o término da segunda fase, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, nesta segunda-feira (15), a data do sorteio que vai definir os duelos da terceira fase da Copa do Brasil. Os confrontos serão conhecidos nesta quarta-feira (17), a partir das 14h30, na sede da entidade, no Rio de Janeiro. O Sport é o único representante de Pernambuco vivo na competição.

Nesta fase, o sorteio contará com 32 equipes que estão divididas em dois potes distintos, de acordo com o Ranking Nacional de Clubes (RNC) da CBF, atualizado em dezembro do ano passado.

O Sport é o 24º no RNC. Com isso, está presente no Pote 2, ao lado de Goiás, Vasco, Juventude, CRB, Vitória, Criciúma, Sampaio Corrêa, Operário-PR, Botafogo-SP, Brusque, Ypiranga-RS, América-RN, Amazonas, Águia de Marabá-PA e Sousa-PB.

Já no Pote 1, figuram Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Athletico-PR, Atlético-MG, Corinthians, Fluminense, Grêmio, Fortaleza, Internacional, Bahia, Botafogo, RB Bragantino, Atlético-GO e Cuiabá.

Nas duas primeiras fases, o Sport passou por Trem-AP e Murici-AL em jogos únicos. Agora, a partir da terceira fase, os duelos serão disputados em ida e volta e estão previstos para acontecer nos dias 1º e 22 de maio. Os clubes que avançarem às oitavas de final vão receber R$ 3,465 milhões cada.

