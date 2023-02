A- A+

Sport Com Sport sendo a "equipe a ser batida", Fabinho projeta jogo com o Campinense Volante rubro-negro falou sobre as dificuldades que o Leão encontrará na Paraíba

É inegável que o Sport vive um excelente momento na atual temporada. Em sete jogos, foram seis vitórias e um empate para a equipe da Ilha do Retiro. O mais importante disso, é que o time vem mostrando evolução ao longo das partidas e ganhando a confiança do torcedor. Neste domingo (5), pela 2ª rodada da Copa do Nordeste, visita o Campinense, às 18h, no Amigão, clube que nunca foi derrotado pelo Rubro-negro atuando na Paraíba.

Confiante no resultado positivo, o volante Fabinho afirmou que o Sport é a "equipe a ser batida". Contudo, ressaltou as dificuldades que serão encontradas para derrotar a Raposa Feroz.

“Somos uma equipe a ser batida neste início de temporada. Até pelos números de vitórias e a maneira que a gente vem jogando. Com a modernidade do futebol, você consegue ter acesso ao material do time adversário. Obviamente a gente está sendo estudado pela equipe do Campinense. Acho que temos que sempre respeitar a equipe adversária e pensar jogo a jogo", pontuou.

"Vai ser um jogo muito difícil, atuando fora de casa, nos domínios deles. Então a gente tem que também dar uma estudada na equipe do Campinense, e também os vulneráveis, para que possamos aproveitá-los e buscar os três pontos", completou o cabeça de área.

Diante do Campinense, o Sport vai iniciar uma sequência de quatro jogos fora de casa na temporada. Além da equipe de Campina Grande, o Leão terá pela frente Porto e Náutico (Pernambucano) e Ceará (Copa do Nordeste).

