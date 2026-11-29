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Futebol Com substituição de tricolores, Série B 2027 contará com cinco clubes nordestinos Pernambuco será representado por três times, após Santa Cruz garantir retorno no mês de outubro

Sai o Fortaleza, entra o Santa Cruz. Com a substituição de tricolores, o Campeonato Brasileiro da Série B 2027 contará, novamente, com cinco clubes nordestinos participantes - um quarto da competição. O martelo foi batido, após o Leão do Pici superar o Criciúma e garantir vaga na Série A do próximo ano, no último sábado. A Cobra Coral, por sua vez, carimbou o retorno à Segundona no início do mês passado.

Além do Santa Cruz, os outros nordestinos presentes na Série B da próxima temporada são CRB, Sport, Náutico e Ceará. Os três disputaram o campeonato nesta temporada. O clube alagoano, inclusive, foi quem mais chegou perto de uma disputa pelo acesso. O Galo da Pajuçara encerrou o certame em sétimo lugar, com 59 pontos, deixando o G6 na última rodada, após empate com o Ceará, em Maceió. O resultado garantiu o Vozão na edição do ano que vem.

Dos pernambucanos, o Sport foi quem esteve melhor colocado. Com 58 pontos, o Leão terminou em nono lugar, frustrando seu torcedor. Em ano que o elenco contou com quatro treinadores, o Rubro-negro acumulou sua pior campanha na Segunda Divisão da era dos pontos corridos, embora tenha lutado pela zona de playoffs até a penúltima rodada.

De volta à Série B neste ano, o Náutico concluiu o principal objetivo da temporada: evitar um novo rebaixamento. O Alvirrubro encerrou o campeonato com 46 pontos, na 15ª colocação, em ano marcado pelas dificuldades financeiras.

Para 2027, enquanto o Santa Cruz chegará à Segundona sob o comandando de um grupo de investidores e com a expectativa de voltar ao Arruda, o Sport terá um novo presidente à frente do clube. No próximo dia 12, Paulo Bivar e Luciano Bivar disputam o pleito que definirá o mandatário do triênio 2027 - 2029. O Náutico, por outro lado, pode apostar na juventude da base para cortar custos diante do orçamento apertado.

Outras equipes

Além dos cinco clubes nordestinos, a Série B 2027 terá os seguintes times: Criciúma, Atlético-GO, Goiás, Operário-PR, São Bernardo, Botafogo-SP, Athletic-MG, Cuiabá, Maringá, Ferroviária, Inter de Limeira, Chapecoense e Remo. Botafogo, Grêmio, Corinthians, Mirassol e Internacional disputam os dois últimos rebaixados da Série A.

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