STU Recife Com sucesso de público, Recife recebe última etapa do STU; veja programação e onde assistir O torneio nacional de skate tem as disputas das semifinais e finais do masculino e feminino nas modalidades Street e Park disputadas no sábado (11) e domingo (12)

O fim de semana esportivo no Recife será agitado com a disputa das finais do STU (Skate Total Urbe) nas pistas localizadas na Rua da Aurora, no bairro de Santo Amaro. A quarta etapa do circuito brasileiro vai definir os campeões masculinos e femininos nas modalidades Street e Park, além do Paraskate.

Na última sexta-feira (10), primeiro dia oficial do evento, aconteceram as Eliminatórias para o Park e Street masculino. Neste sábado (11), são disputadas as semifinais e no domingo (12) a definição do título em todas as categorias.

Pelo segundo ano consecutivo sendo realizado na capital pernambucana, a etapa Recife do STU deverá ser novamente um sucesso de público. Os ingressos gratuitos- que precisavam ser retirados no site Sympla-, para o dia da final já estão esgotados. Os interessados no torneio vão poder acompanhar as manobras pela transmissão da TV Globo, SporTV e TikTok STU.

Além das atividades esportivas, quem participar do STU conta com uma série de apresentações artísticas nos dois dias. [Veja a programação ao final da matéria].

O STU é um evento que reúne os principais skatistas do cenário nacional. Rayssa Leal, principal nome da modalidade no país e presente em 2022 não retorna ao Recife neste ano. Mesmo assim, o Street Feminino vai contar com Pâmela Rosa, medalha de prata nos Jogos Pan-americanos. Pelo masculino, os principais são Ismael Henrique, Giovanni Vianna e Lucas Rabelo.

Augusto Akio é o principal nome do Park masculino, enquanto Isadora Pacheco, Sofia Godoy e Dora Varella competem no feminino.

Nomes da casa

A skatista mirim de 12 anos, Maytê Pires, vai ser a representante pernambucana no Street feminino. Pelo masculino, a cidade sede conta com Marcelo Batista, nascido em Pernambuco mas que se mudou para o Rio de Janeiro para se desenvolver no skate.

Confira a programação e onde assistir:

SÁBADO (11/11)



*Abertura ao público: 12h/ Encerramento: 22h



9h às 10h – Treino livre Paraskate Street

10h às 12h – Treino livre Street feminino

10h15 às 11h45 – Treino livre Park feminino

12h20 às 13h50 – Semifinal Street feminino (ao vivo SporTV e TikTok STU)

13h50 às 15h50 – Semifinal Park feminino (ao vivo SporTV e TikTok STU)

15h50 às 17h20 – Semifinal Street masculino (ao vivo SporTV e TikTok STU)

15h50 às 17h20 – Treino livre Park masculino

17h20 às 19h20 – Semifinal Park masculino (ao vivo SporTV e TikTok STU)

19h30 às 20h20 – MONSTER VISION



URB MUSIC TOUR

18h - 20h: DJ Tamenpi

20h - 22h: Batalha da Escadaria

22h: Encerramento



*Entrada permitida até às 20h.



DOMINGO (12/11)



Abertura: 10h30/ Encerramento: 20h

10h às 11h – Treino livre finalistas Paraskate Street

11h às 12h – Final Park masculino (ao vivo Esporte Espetacular, TV Globo)

12h50 às 13h50 – Treino livre finalistas Street feminino

13h às 13h50 – Treino livre finalistas Park feminino

13h50 às 15h – Final Park feminino (ao vivo SporTV e TikTok STU)

13h50 às 14h50 – Treino livre finalistas Street masculino

15h às 16h – Final Paraskate Street (ao vivo TikTok STU)

16h às 17h10 – Final Street feminino (ao vivo SporTV e TikTok STU)

17h10 às 18h20 – Final Street masculino (ao vivo SporTV e TikTok STU)

URB MUSIC TOUR

17h - 18h: DJ Tamenpi

18h30 - 19h30: Banda Eddie convida Karina Buhr e Orquestra de Frevo do Babá

19h30: Encerramento

*Entrada permitida até às 19h.



