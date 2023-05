A- A+

Sport Com suspensão de Cariús, Sport espera janela de transferências para repor e suprir outras carências O Leão tem programado, no mínimo, dez partidas até a abertura da segunda janela, que acontece no dia 03 de julho

Com a ausência de Igor Cariús, suspenso de forma preventiva pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), o Sport deve buscar no mercado reposição para a lateral-esquerda na próxima janela de transferências. De acordo com o técnico Enderson Moreira, o Leão também vai analisar outras carências do elenco.

Para a posição de Cariús, Enderson conta com Felipinho, que era o reserva imediato, e o jovem Victor Gabriel, da base leonina.

"A gente tem conversado um pouquinho não só nessa posição como em outras. O movimento que nós vamos fazer é em julho (quando abre a janela de transferências). O clube nunca deixou de acompanhar o mercado e ver as carências", iniciou.

"Na lateral-esquerda, temos o Victor Gabriel, da base. Ele esteve com a gente durante todo o tempo, jogou contra o Novorizontino. De uma maneira natural a gente vai fazer a leitura de mercado e fazer alguns ajustes que achamos importantes. Nomes que podem agregar um valor importante à equipe", comentou Enderson na coletiva pós-jogo contra o São Paulo.

Até a abertura da segunda janela de transferência, que vai do dia 3 de julho a 2 de agosto de 2023, o Sport tem programado, pelo menos, mais dez partidas (nove pela Série B e a volta contra o São Paulo na Copa do Brasil).



Igor Cariús

Na decisão tomada pelo presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), Otávio Noronha, Igor Cariús e mais sete jogadores foram suspensos de forma preventiva: Eduardo Bauermann, do Santos, Moraes, ex-Juventude e atualmente no Aparecidense-GO, Gabriel Tota, também ex-Juventude e agora no Ypiranga-RS, Matheus Phillipe Coutinho Gomes, do Ipatinga e ex-Sergipe, Fernando Neto, do São Bernardo e ex-Operário, Kevin Lomonaco, do Bragantino, e Paulo Miranda, ex-Juventude e Náutico.

Em caso de condenação, as penas para os jogadores são de multa de até R$ 100 mil e suspensão por até 720 dias. No entanto, em caso de reincidência, eles podem ser banidos de forma definitiva do futebol.

